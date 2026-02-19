Naturgy tendrá que aplicar la "fuerza mayor" con el gas ruso a partir de enero de 2027 si no se acaba la guerra antes

Naturgy asegura que el suministro de gas a España está garantizado gracias a nuevos acuerdos con Estados Unidos y Argelia, pese al cese de las compras a Rusia.

La normativa europea permite que las empresas rescindan sus contratos de GNL ruso por caso de fuerza mayor, evitando incumplimientos legales.

La Unión Europea ha impuesto sanciones que vetan casi por completo la compra, importación y transferencia de gas natural licuado ruso a partir de 2027 para contratos a largo plazo.

Naturgy deberá aplicar la cláusula de "fuerza mayor" en su contrato de gas ruso con Yamal LNG a partir del 1 de enero de 2027 si la guerra en Ucrania no finaliza antes.

El fin del gas ruso para Naturgy tiene una fecha límite, el 1 de enero de 2027. A partir de entonces, deberá negociar con el grupo Yamal LNG para abordar la "fuerza mayor" por su contrato a largo plazo de gas natural licuado (GNL) ruso, a no ser que finalice la guerra antes.

"Nuestra compañía no compra gas ruso spot (en el mercado diario) desde hace años, que es el más problemático, pero tenemos un contrato a largo plazo que si se prorrogan las sanciones de la UE, tendrá que decaer", ha dicho Francisco Reynés, presidente ejecutivo de la gasista española, en rueda de prensa con motivo de la presentación de resultados anuales.

Por su parte, el secretario general y del consejo de la energética, Manuel García Cobaleda, señaló que todavía no se han iniciado esas conversaciones, aunque añadió que son "incipientes", ya que hay tiempo hasta finales de este año.

"Hay dos normativas que dificultan la entrada de gas ruso a Europa", señalan fuentes del sector gasista europeo a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Por un lado está el 19º paquete de sanciones de la UE a Rusia, y la regulación Phase Out de REPowerEU, la salida escalonada de los combustibles fósiles rusos, primero fue carbón y petróleo, y ahora gas, hasta llegar a cero".

extracto de un contrato bilateral a largo plazo de compra de gas natural Anónimo

"Las dos partes impactan con los negocios con el gas ruso, no sólo de Naturgy, sino mucho más en otras compañías europeas como TotalEnergies que además es socia de Novatek (en un 19,4%), el mayor productor independiente de gas natural de Rusia".

El paquete de sanciones se revisa cada seis meses, y en el próximo, el vigésimo, se verá qué sigue en pie. Pero las sanciones "lo que prohíbe es la compra de gas ruso, que no es lo mismo que su importación", continúan las fuentes expertas a este diario.

"Eso supone que hasta que las sanciones no entran en vigor, se puede seguir con el contrato de compra, no se puede traer a Europa o a España, pero sí vendérselo a un tercero, por ejemplo a gasistas chinas, por ejemplo las socias de Naturgy en Yamal".

Es decir, a CNPC (China National Petroleum Corporation), con un 20% del capital del proyecto Yamal LNG, o a Silk Road Fund (fondo soberano chino de la Iniciativa de la Franja y la Ruta), con un 9,9% del capital.

REPowerEU y sanciones

El 19.º paquete de sanciones de la UE introduce un veto prácticamente total al gas ruso, sobre todo el GNL (gas natural licuado) y en los servicios que lo posibilitan.

Es decir, se prohíbe comprar, importar o transferir gas natural licuado de origen ruso al territorio de la UE, además de todos los servicios asociados a esas operaciones: financiación, seguros y reaseguros, intermediación/corretaje, asistencia técnica u otros servicios que permitan la compra, el transporte o la descarga del GNL ruso.

La entrada en vigor general de la prohibición no será hasta esta primavera de 2026 (en abril), para los contratos a corto plazo, y para los contratos de larga duración firmados antes del 17 de junio de 2025, el 1 de enero de 2027.

Si el Phase Out del REPowerEU sólo incluía acabar con las importaciones rusas, las sanciones ponen el punto final.

Los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron de manera definitiva un reglamento para eliminar gradualmente las importaciones de gas por gasoducto y las de gas natural licuado (GNL) procedentes de Rusia a la UE.

Esa gradualidad se inicia con los contratos de suministro a corto plazo celebrados antes del 17 de junio de 2025, entrando ya en vigor a partir del 25 de abril para el GNL y del 17 de junio para el gas de gasoducto, mientras que en el caso de los contratos a largo plazo de importación de GNL, la prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.

Fuerza mayor y amparo en la UE

El secretario general y del consejo de Naturgy también señaló que el diseño de la Comisión Europea sostiene que esta prohibición constituye un caso de fuerza mayor, lo que permite a las empresas rescindir sus contratos sin incurrir en incumplimiento.

No obstante, añadió que, en este caso, los deberes de mitigación deben ser "mutuos", para hacer los esfuerzos necesarios "para reducir el impacto", con el objetivo de derivar así el mayor volumen de GNL a otros mercados donde no esté la prohibición.

"Cualquier cosa hay que negociarla. Están abiertas todas las opciones. Hay que hacerlo con tiempo para coger flota, pero eso es lo que hay que hacer para dar cumplimiento al contrato, ya que lo importante es que la palabra es Ley, no hemos dejado nunca de incumplir", dijo.

Lo que sí que subraya la compañía es que el aprovisionamiento físico a España de gas natural está más que garantizado, especialmente con los nuevos acuerdos con Estados Unidos, como el de Venture Global, o los ya existentes de Argelia.

"Naturgy tiene las espaldas cubiertas por dos razones: una, porque se ha redactado tanto la normativa REPowerEU y las sanciones de tal manera que no deja lugar a dudas, pese a que las empresas rusas tienen derecho a demandar a la compañía gasista", concluyen las fuentes expertas.

"Pero si remotamente consiguieran demostrar que el incumplimiento del contrato era ilegal y tuvieran que indemnizar a los rusos, Naturgy podría ampararse en que es la Unión Europea la que debería pagar porque fue quién les obligó a hacerlo. Así que doblemente confortables".