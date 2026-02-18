España avanza para eliminar el gas ruso antes de 2027, con Estados Unidos y Argelia alternándose como principales suministradores de gas natural licuado.

La CNMC revisará el marco retributivo del sector gasista para 2027-2032, con previsiones de elevar la retribución regulada y reconocer el papel estructural del gas.

El sistema gasista alcanzará un superávit de cientos de millones entre 2022 y 2024, debido a la mayor demanda derivada de la 'operación reforzada' de REE.

El consumo de gas para generación eléctrica ha aumentado más de un 50% tras el 'cero eléctrico' del 28 de abril, impulsando ingresos adicionales al sistema gasista.

La generación eléctrica con plantas de ciclo combinado (gas) se ha acrecentado desde el cero eléctrico del pasado 28 de abril como medida de refuerzo en el sistema eléctrico, lo que se conoce como 'operación reforzada' de REE (Red Eléctrica).

Es decir, que la generación total eléctrica con gas desde aquel día se ha incrementado en más de un 50% para el mismo periodo del año anterior y, si se toman como referencia las restricciones al programa diario ('restricciones técnicas'), el incremento de la participación de la generación con gas ha sido de un 138%.

Así se señala en el informe ‘El rol de la red de distribución de gas en el sistema energético español’ elaborado por Deloitte para la Fundación Naturgy.

Y más energía transportada, regasificada y almacenada en el sistema gasista, donde se aplican peajes y cánones regulados fijados en las órdenes de cargos y peajes, más suben los costes que recibirán los distintos agentes del sector.

"El sistema gasista alcanzará superávit tras el aumento del consumo eléctrico con la 'operación reforzada' de Redeia", señalan fuentes del sector gasista a EL ESPAÑOL-Invertia.

Los ingresos del sistema gasista suben con el volumen (MWh) de gas que circula por la red, mientras que los costes reconocidos (retribución de redes, regasificadoras, almacenamientos, GTS) son relativamente fijos en el corto plazo.

Así, ese “plus” de demanda provocado por la 'operación reforzada' de REE aporta ingresos adicionales que no estaban plenamente contemplados en las previsiones, generando un superávit acumulado del orden de cientos de millones entre 2022 y 2024, según la propia Enagás.

La compañía gasista, en la presentación de su cuenta de resultados, además, ha señalado que "para este año, la demanda de gas natural estará en unos 345 teravatios hora (TWh), tras un 2025 en el que se situó en los 372 TWh debido, especialmente, al incremento para la generación eléctrica".

En términos energéticos, el consumo nacional de gas se situó en 2024 en alrededor de los 326 TWh anuales, lo que representa casi el 25% del consumo total de energía primaria en España, siendo el segundo vector energético, sólo por detrás de los productos petrolíferos.

Nuevo marco retributivo

Precisamente estos próximos meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe abordar el marco retributivo para el próximo periodo regulatorio 2027-2032 del sector gasista, con fecha tope en octubre de 2026.

La expectativa es que el regulador eleve de forma clara la retribución regulada hasta el entorno del 6,5‑7% después de impuestos, y que reconozca explícitamente el papel del gas como “seguro” del sistema eléctrico.

Y, por tanto, hay que reconocer el valor estructural de la infraestructura gasista, facilitar su modernización y digitalización; así como incorporar mecanismos eficientes de conexión al biometano -incluyendo posibles esquemas de cofinanciación-y garantizar una transición ordenada y económicamente sostenible.

La CNMC, pese a no haber hecho una autocrítica explícita sobre la retribución de este periodo previo, ha admitido de facto que el marco se quedó corto respecto al escenario que manejaba cuando lo fijó, haciendo perder al sector más de 2.000 millones de euros menos de ingresos respecto al periodo anterior.

Fin del gas ruso

Además, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, en rueda de prensa, también ha asegurado que en España se están "dando los pasos" para cumplir con los plazos "ambiciosos" de la Unión Europea de eliminar el gas ruso gradualmente desde este año, con el objetivo de aplicar un corte definitivo en 2027.

Gonzalo afirmó que "está yendo todo para cumplir esos plazos" de 'desenganchar' al país del GNL (gas natural licuado) ruso.

A este respecto, el reglamento de Bruselas establece un calendario progresivo con hitos importantes, como desde el próximo 25 de abril la prohibición para nuevos contratos a corto plazo de GNL y gas por gasoducto, para llegar al 1 de enero de 2027 a la prohibición del GNL ruso (a largo plazo) y el fin de los contratos existentes de GNL.

No obstante, hasta el 30 de septiembre de ese año habrá una fecha límite para el fin del gas importado por gasoducto ruso, con el 1 de noviembre como fecha límite opcional extendida para contratos a largo plazo de gasoducto, si no se han cumplido los objetivos de almacenamiento.

En este sentido, Gonzalo señaló que la aplicación del nuevo reglamento le corresponde al Estado español, en la figura de la Agencia Tributaria a través del servicio de Aduanas, y, en el caso de Enagás, como gestor técnico del sistema gasista, colabora en la aplicación de los sucesivos paquetes de sanciones al gas ruso que ha habido y, ahora, en la definición del marco de cumplimiento del reglamento.

Por otra parte, Gonzalo estimó que, a pesar de que Estados Unidos ha ido alcanzando una posición "muy relevante" como suministrador de gas natural licuado (GNL) a España, en ningún caso representa "una situación de dominio" del suministro al país.

"Estados Unidos ha ido alcanzando una posición muy relevante, se alterna en la primera posición con Argelia, y ocurre desde 2022".

"En el caso de España, Estados Unidos es una fuente de suministro óptima, ya que estamos en el frente Atlántico de Europa", dijo, añadiendo, eso sí, que en los contratos de suministro "Enagás no tiene nada que ver en ellos" y que su labor es la de encargarse de que la infraestructura esté dispuesta.