Naturgy alcanza un beneficio récord de más 2.000 millones, mantiene a Reynés hasta 2030 y reorganiza su cúpula

Las claves nuevo Generado con IA Naturgy obtuvo un beneficio neto de 2.023 millones de euros en 2025, un 6,4% más que el año anterior, y destinó más de 2.100 millones a inversiones, principalmente en redes y renovables. La compañía cerró acuerdos de suministro de gas desde Argelia y nuevos contratos de gas licuado con EEUU, además de avanzar en la integración de biometano en la red española. El retorno para los accionistas superó el 10% anual entre 2018 y 2025, y la rentabilidad sobre recursos propios alcanzó el 21,5% en 2025, situándose por encima de la media europea. Naturgy convocará Junta General de Accionistas en marzo para aprobar la distribución de un dividendo total de 1,77 euros por acción y la renovación del mandato del presidente ejecutivo hasta 2030.

Naturgy ha presentado sus resultados de 2025, que demuestran su capacidad para cumplir con todos los compromisos adquiridos, incluso en un escenario energético que se ha deteriorado en la segunda parte del ejercicio.

El beneficio neto ascendió a 2.023 millones de euros, un aumento del 6,4% respecto al año anterior.

Las inversiones superaron los 2.100 millones, que se han focalizado prioritariamente en las redes de distribución y el desarrollo de las energías renovables, claves para avanzar en la transición energética.

Además, se han cerrado las condiciones comerciales y de precios hasta el final de 2027 en lo que se refiere al contrato de suministro por gasoducto desde Argelia, y se han firmado nuevos suministros de gas licuado con los EEUU.

También se ha avanzado en la utilización del biometano en las redes de gas en España, que actualmente ya alcanza 170 GWh y la contribución a la sociedad en impuestos y tasas rozó los 1.300 millones de euros;

Plataforma NewCo

De la misma forma, Naturgy puso en marcha la nueva plataforma comercial NewCo, un precedente en el sector tanto en su ambición como en el tiempo de ejecución.

Cabe por último destacar la relevancia de Naturgy en la garantía de suministro eléctrico al sistema español, apoyando al sistema con su flota de 17 grupos de ciclos combinados, repartidos en 10 localizaciones en España.

La deuda neta a diciembre de 2025 se mantuvo estable alrededor de los 12.300 millones de euros, con un aplanamiento en la curva de vencimientos. Además, la liquidez se aproxima a los 10.000 millones. Ambas cifras otorgan una enorme opcionalidad a la compañía para aprovechar oportunidades.

La autoOPA ejecutada en el primer semestre de 2025, el notable incremento del free float, y la mayor liquidez de la acción han permitido a la compañía volver a formar parte de los índices bursátiles internacionales mucho antes de lo previsto.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha declarado que “estos resultados constatan, una vez más, el compromiso y la capacidad de todo el equipo Naturgy para cumplir lo que promete, y también confirman que la compañía avanza con determinación en su hoja de ruta".

"El proceso de transformación emprendido en 2018 nos ha permitido construir una compañía más sólida, eficiente y mejor preparada para afrontar el futuro desde una posición de mayor fortaleza, apoyada en un balance solvente y con una estrategia clara”.

Retorno al accionista

Naturgy inició en 2018 una transformación que ha devuelto un retorno muy atractivo a sus inversores. Entre 2018 y 2025, Naturgy ha generado caja por alrededor de 41.000 millones de euros, de los que ha destinado más de 16.000 a la inversión, casi 12.000 a retribuir a sus accionistas, más de 8.000 a contribuir a la sociedad con impuestos y tasas, y más de 4.000 a reducir su deuda.

Estas cifras superan todas las metas fijadas en los dos planes estratégicos ya finalizados.

Como conclusión a lo acontecido en el período 2018-25, el retorno de los accionistas en los últimos ocho años ha superado el 10% anual.

La rentabilidad del capital invertido (ROIC) se ha más que duplicado, situándose en 2025 en el 11,3% y la rentabilidad de los recursos propios (ROE) aumentó desde el 9,2% en el inicio de 2018 hasta el 21,5% en 2025. Ambas magnitudes se sitúan por encima de los comparables europeos al cierre de dicho año.

Mirando al futuro, la compañía espera mantener el mismo nivel de resultados en el ejercicio 2026 pese a las difíciles condiciones del entorno energético y gracias a su proactiva gestión de riesgos y coberturas.

Naturgy prevé superar tanto un Ebitda de 5.300 millones de euros como un beneficio neto de 1.900 millones de euros, acometer inversiones orgánicas de alrededor de 2.100 millones, y situar la deuda en alrededor de 13.500 millones.

Centros de datos

Asimismo, la compañía se compromete a distribuir un dividendo mínimo de 1,8 euros por acción, superior al de 2025. Todos estos objetivos se encuentran en línea con los del Plan Estratégico 2025-27 y demuestran el compromiso del equipo gestor con los planes elaborados.

En cuanto a las prioridades estratégicas inmediatas, Naturgy las centra en capturar las oportunidades de los Centros de Datos, mantener la resiliencia de su negocio de redes de distribución, asegurar el suministro energético gracias a su flota de ciclos combinados, continuar el desarrollo de su generación renovable, seguir con el biometano y consolidar su modelo de gestión comercial centrado en mejorar el servicio al cliente.

Según Francisco Reynés, “Naturgy sostiene su compromiso para proporcionar el nivel de servicio que los clientes merecen, y mantendrá como prioridad seguir garantizando el suministro energético en todos los países donde opera".

"Continuaremos avanzando en una descarbonización responsable y efectiva, y a la vez, crearemos valor para nuestros accionistas manteniendo una política de remuneración atractiva, y reforzando la confianza de los mercados financieros gracias a un free float y una liquidez crecientes”.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas para el próximo 24 de marzo en Madrid, en la que someterá a aprobación todas las propuestas antes mencionadas, así como el pago de un tercer y último dividendo de 0,57 euros con cargo a 2025.

Con esta cantidad, el dividendo total por acción se situaría en los 1,77 euros por acción, por encima de los 1,70 euros comprometidos.

Tras los recientes cambios accionariales, el Consejo de Administración ha acordado nombrar consejero a Lars Bespolka a propuesta de IFM, que aumenta sus consejeros dominicales de 2 a 3.

Asimismo, ha recibido la indicación del accionista Blackrock-GIP de que uno de sus tres consejeros dominicales renunciará a su puesto en el Consejo, reduciéndolos a dos.

Por otra parte, el Consejo ha decidido por unanimidad proponer a la Junta la renovación de los mandatos de los consejeros Jaime Siles y Ramón Adell.

Adicionalmente, este órgano de gobierno de la compañía ha decidido, también por unanimidad, adelantar la renovación del mandato del presidente ejecutivo y extenderlo hasta 2030.