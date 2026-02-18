EEUU amenaza con abandonar la Agencia Internacional de la Energía si insiste en la defensa del clima

EEUU condiciona su permanencia en la AIE a que la agencia retome su función principal como recolectora de datos energéticos y deje de centrarse en políticas climáticas.

Washington exige que la AIE se enfoque en su misión original de garantizar la seguridad energética global, tal como fue fundada tras la crisis del petróleo de 1974.

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, criticó los esfuerzos de la AIE para promover metas de cero emisiones netas en 2050, calificándolas de poco realistas y de motivaciones políticas.

Estados Unidos ha amenazado con abandonar la Agencia Internacional de la Energía (AIE) si esta continúa priorizando la defensa del clima sobre la seguridad energética y la recopilación de datos.

Estados Unidos ha advertido de que se plantearía su retirada de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) si esta institución adscrita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no enfoca su actividad hacia los datos y la seguridad energética en vez de dedicar sus esfuerzos a la defensa del clima y la transición verde.

"Definitivamente no estamos satisfechos", aseguró el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, durante un acto en París del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, aunque reconoció que la dirección de la AIE, liderada por Fatih Birol, está dando pasos en el sentido adecuado.

Si bien expresó el deseo de Washington de impulsar significativamente la AIE, ya que únicamente hay tres organizaciones que recopilan datos energéticos precisos, Wright advirtió de que la AIE tiene que completar la reforma para que Estados Unidos siga siendo miembro a largo plazo.

"Concéntrense en la seguridad energética", recomendó, recordando que la fundación de la AIE en 1974, tras la crisis del petróleo desencadenada por laGuerra de Yom Kipur, obedecía a la necesidad de garantizar que el mundo tuviera suficiente energía.

"Realiza un gran trabajo cuantitativo sobre energía, pero necesita centrarse en esa misión y no en tratar de ser amable con políticos europeos o estadounidenses", añadió, insistiendo en que la AIE no debe convertirse en otra organización más de defensa del clima.

"Tenemos un millón de ellas", comentó.

En este sentido, el secretario de Energía de EEUU criticó los esfuerzos para fijar un escenario de cero emisiones netas en 2050, ya que, en su opinión, "es ridículo y nunca va a suceder (...) son solo sueños de políticos sobre un mayor control".

Para el representante de Washington, si una agencia de información de datos se basa "en estas fantasías de la izquierda" eso distorsiona su misión, ya que no se trata de proyectar el futuro de la energía. "Se trata de proyectar el futuro de la política y cuánto se puede empobrecer a la gente sin que te echen del cargo", lamentó.

De este modo, Wright advirtió de que EEUU no se plantea salir de la AIE si vuelve a ser lo que era, "una fabulosa agencia internacional de registro de datos", que se centraba en grandes problemas energéticos, pero si insisten en estar tan imbuida de cuestiones climáticas, "entonces estamos fuera".

"Nos centramos en las personas y las matemáticas. De eso se trata la energía, de personas y matemáticas, no de política climática", concluyó.