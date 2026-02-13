Endesa eleva a 35,5 millones de euros su inversión en reforzar y mantener su red eléctrica de distribución este invierno

Las claves nuevo Generado con IA Endesa ha invertido 35,5 millones de euros este año en el refuerzo y mantenimiento de su red de distribución eléctrica para la Campaña de Invierno. La inversión representa un incremento del 7,5% respecto al año anterior, incluyendo inspecciones, mantenimiento y refuerzo de infraestructuras. Se han revisado cerca de 12.300 kilómetros de líneas, realizado 24.000 inspecciones y ejecutado trabajos de tala y poda en 12.800 kilómetros. El objetivo es minimizar el riesgo de incidencias y reducir el tiempo de reposición ante fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, como los temporales Kristin, Leonard y Marta.

Endesa ha destinado un total de 35,5 millones de euros este año al refuerzo y mantenimiento de su red de distribución eléctrica dentro de la Campaña de Invierno.

Esto representa un incremento del 7,5% respecto al ejercicio anterior, informó la compañía.

La eléctrica, a través de su filial de redes e-distribución, despliega cada año un exhaustivo plan de inspección, mantenimiento y refuerzo de la red.

De esta manera, hace frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos climatológicos extremos tienen en la red eléctrica.

En concreto, este año e-distribución ha revisado cerca de 12.300 kilómetros de líneas de media y alta tensión, ha realizado 24.000 inspecciones en subestaciones y centros de distribución y labores de tala y poda a lo largo de 12.800 kilómetros de líneas dentro de esta Campaña de Invierno.

Buena parte de las infraestructuras eléctricas y de los más de 320.000 kilómetros de red de distribución gestionados por Endesa, el equivalente a dar ocho vueltas a la tierra, están expuestos a inundaciones, fuertes vientos, rayos, heladas o nevadas.

Para hacer frente a estos fenómenos cada vez más frecuentes y violentos, la eléctrica refuerza y digitaliza la red para hacerla más resiliente, inspecciona las infraestructuras y ejecuta planes de emergencia para responder a las incidencias.

El objetivo de estas iniciativas es el de minimizar el riesgo de incidencias y reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro cuando estas se producen.

Los efectos del cambio climático afectan cada vez más a las redes de distribución eléctrica. Los temporales Kristin, Leonard y Marta, que han golpeado especialmente a Andalucía, y las fuertes rachas de viento registradas esta semana en varias comunidades autónomas, como Cataluña -dos de las regiones donde opera la distribuidora de Endesa-, son el último ejemplo.

En estos casos, los técnicos de la eléctrica han tenido que sortear rachas de viento superiores a 130 kilómetros por hora (km/h) en algunos momentos e inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que han complicado sustancialmente el trabajo de reposición del servicio eléctrico.