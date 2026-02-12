La termosolar no es la prioridad para REE en la 'operación reforzada' del sistema eléctrico: prefiere los ciclos combinados

Las termosolares no son la 'niña bonita' de REE para la 'operación reforzada' del sistema eléctrico: prefiere la plantas de gas Protermosolar

Las claves nuevo Generado con IA España lidera mundialmente en capacidad termosolar, pero la tecnología enfrenta baja rentabilidad y está siendo desplazada por la solar fotovoltaica, más barata y prioritaria. Red Eléctrica (REE) no prioriza la termosolar en su 'operación reforzada' tras el apagón de abril, prefiriendo ciclos combinados de gas a pesar de que la termosolar puede ofrecer servicios similares. La termosolar sufre una alta tasa de recorte de producción (20%) por congestión en la red eléctrica, muy superior a otras renovables como la eólica (1%) o la fotovoltaica (5%). Gracias a su almacenamiento en sales fundidas, la termosolar genera hasta un 32% de su energía durante la noche, consolidándose como una fuente renovable gestionable y disponible las 24 horas.

España es líder mundial en capacidad instalada de termosolar, por delante de EEUU y de China, con más de 2 GW, pero esta tecnología está de capa caída. Su rentabilidad ha caído a mínimos históricos porque los números no salen en el nuevo escenario del sistema eléctrico.

La solar fotovoltaica la expulsa del mercado, porque produce en las mismas horas centrales del día, es más barata y no es gestionable, por lo que tiene prioridad de despacho.

Y tampoco cuenta con ella Red Eléctrica (REE), el operador del sistema, para el mercado de las 'restricciones técnicas', disparado con la 'operación reforzada' tras el apagón del 28 de abril, porque prefiere a los ciclos combinados de gas, pese a que pueden ofertar los mismos servicios.

"La termosolar, al ser una tecnología gestionable, es decir, que su producción eléctrica puede programarse y modular en el tiempo, en lugar de limitarse a producir cuando hay recurso, puede actuar como un ciclo combinado", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Óscar Balseiro, secretario general de Protermosolar, la patronal del sector.

"Además, en una central termosolar de generación eléctrica se utiliza una turbina (normalmente de vapor) acoplada a un generador, igual que en una central térmica convencional, sólo que el calor procede del sol y no de combustibles fósiles, con lo cual puede ofrecer energía síncrona al sistema", añade.

Porcentaje de generación eléctrica recortada en la fase 1 por cada tecnología en España (no compensada) Protermosolar

Por eso, no entiende por qué REE no cuenta con la termosolar para reforzar el sistema tras el apagón, y en cambio siempre al ralentí a los ciclos combinados. "Tenemos una energía renovable, gestionable y disponible todo el año, cumplimos con los requisitos", puntualiza.

Sin embargo, reconoce que también su producción se ha visto significativamente afectada por la saturación de la red de transporte, que ha provocado que haya tenido que reducir su aportación al sistema en un 20,1% del total de la energía que se habría podido generar, frente al 7,8% de 2024.

'Curtailment' de la termosolar

Cada vez son más las ocasiones que esta tecnología debe tirar su producción por problemas técnicos de congestión de nudos. Se conoce como 'curtailments' o vertidos.

Y en el caso de la termosolar, la diferencia con el resto de tecnologías es enorme, de alrededor del 1% de la eólica o del 5% de la fotovoltaica, al 20% suyo.

El operador del sistema ordena a estas plantas a reducir su producción debido a la incapacidad de la red para evacuar toda esa energía, impidiendo así que aporten toda la electricidad que serían capaces de producir. España cuenta actualmente con 49 plantas termosolares en operación.

Si se corrigen estas obligadas reducciones de producción, la generación ajustada de 2025 habría alcanzado los 4.434 GWh, prácticamente similar a la producción ajustada de 2024 (4.448 GWh). Con estos datos, la termosolar representaría el 3,7% del total de las energías renovables en España.



Estas restricciones han afectado especialmente a las plantas termosolares, a pesar de que su tecnología, al generar electricidad mediante turbinas, proporciona inercia síncrona y servicios de ajuste esenciales para la estabilidad de la red: amortigua variaciones de frecuencia, contribuye a controlar la tensión y aumenta la resiliencia del sistema.



Balseiro ha señalado a este respecto que “las restricciones impuestas a la termosolar por saturación de la red en 2025 han afectado gravemente a las plantas termosolares y, sobre todo, a la propia red eléctrica, ya que esta tecnología aporta firmeza y robustez precisamente cuando más lo necesita el sistema”.

Una batería de sales fundidas

Ante el estrangulamiento que está sufriendo la termosolar, primero por la fotovoltaica, después por la congestión de los nudos, y luego por no ser llamada a sustituir a los ciclos de gas en la 'operación reforzada' de REE, los propietarios de las plantas sólo ven como única opción de supervivencia vender la energía por la noche, gracias a sus grandes baterías hechas de sales fundidas. "Esperamos que lleguemos a estar 24 horas disponibles".

“La termosolar ha seguido demostrando en 2025 que cumple una función esencial para la transición energética, generando energía limpia y almacenándola para ponerla a disposición de los usuarios en cualquier momento del día y de la noche, creciendo precisamente en las horas nocturnas”, continúa Balseiro.



La energía termosolar ha alcanzado los 3.691 gigavatios hora (GWh) de generación total en 2025, un 32% de ella durante la noche.

La aportación nocturna de esta tecnología, gracias a su capacidad de almacenamiento térmico de larga duración, fue de 1.199 GWh, superando los 1.025 GWh de 2024. De esta forma, la termosolar avanza en su consolidación como fuente de energía renovable capaz de generar las 24 horas del día, de manera constante y segura.

Pese a estas limitaciones, en el contexto del 'mix' energético nacional, la tecnología termosolar ha aportado el 1,38% de toda la energía generada en España y el 2,48% del total de energías renovables durante 2025.