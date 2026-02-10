Exolum suministra por primera vez biometanol para transporte marítimo en Reino Unido junto a Ørsted y Methanex

Sistema de bunkering en el puerto de Immingham en Reino Unido. Exolum

Las claves nuevo Generado con IA Exolum, Ørsted y Methanex lanzan en el puerto de Immingham (Reino Unido) el primer servicio comercial de almacenamiento y suministro de biometanol para el transporte marítimo. El biometanol suministrado permite reducir hasta un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a combustibles marinos convencionales. Ørsted será el primer usuario del servicio, abasteciendo con biometanol a buques de mantenimiento de parques eólicos en el Mar del Norte. El proyecto busca acelerar la descarbonización del transporte marítimo, sector responsable del 4,7% de las emisiones de CO2 del transporte en Reino Unido.

Exolum, compañía líder en logística energética en Europa, junto al gigante danés Ørsted y Methanex Corporation, ha anunciado el lanzamiento en el puerto de Immingham (Reino Unido) del primer servicio comercialmente operativo de almacenamiento y suministro (“bunkering”) de biometanol para el transporte marítimo.

El Puerto de Immingham es el mayor puerto del Reino Unido por volumen de carga y una puerta de entrada clave para la energía y los materiales a granel, lo que lo convierte en un enclave estratégico para las operaciones marítimas y el suministro de combustibles bajos en carbono.

El proyecto refuerza el papel de Exolum como facilitador clave de la transición energética al demostrar cómo la infraestructura y capacidades logísticas existentes pueden adaptarse para dar servicio a nuevos combustibles sostenibles.

Y además, acelerar la descarbonización del transporte marítimo, un ámbito considerado entre los más complejos por la dificultad de reducir emisiones sin alternativas escalables.

La iniciativa se enmarca en un contexto en el que la descarbonización del transporte marítimo sigue ganando urgencia a nivel global, incluso tras el reciente aplazamiento del voto por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI) de la implementación de su Marco Net Zero.

En este escenario, Exolum y sus socios apuestan por pasar de los compromisos a la acción, habilitando soluciones listas para operar.

El servicio permitirá el suministro marítimo de biometanol, uno de los combustibles alternativos con mayor proyección para la descarbonización del transporte marítimo.

Almacenamiento y suministro (“bunkering”) de biometanol para el transporte marítimo en el Puerto de Immingham de Exolum Exolum

Exolum aportará la infraestructura de almacenamiento y abastecimiento en sus instalaciones de Immingham, apoyándose en su experiencia y en la ubicación estratégica de sus activos, mientras que Methanex será la responsable del suministro de biometanol para el proyecto.

Ørsted, por su parte, será el primer usuario del servicio, utilizando este combustible para abastecer a buques de mantenimiento de parques eólicos marinos en el Mar del Norte.

Este avance evidencia cómo las capacidades logísticas energéticas pueden convertirse en palanca industrial para acelerar la transición del transporte marítimo hacia operaciones de bajas emisiones.

En el Reino Unido, el transporte marítimo representa el 4,7% de las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte, más que los autobuses, trenes y la aviación doméstica juntos.

El país ha publicado una hoja de ruta para reducir emisiones del sector en un 30% para 2030 y en un 80% para 2040, con el objetivo de alcanzar cero emisiones en 2050.

El biometanol certificado ISCC suministrado a Ørsted se produce en instalaciones de Methanex en el Golfo de México utilizando materias primas derivadas de residuos y desechos, como residuos sólidos urbanos orgánicos.

En comparación con combustibles marinos convencionales, puede ofrecer una reducción de hasta el 80% de emisiones de gases de efecto invernadero.

Stephen Land, North West Europe CEO de Exolum, ha subrayado que “este es un proyecto pionero para Exolum, ya que ejemplifica cómo nuestra logística energética puede ayudar a impulsar la transición verde de nuestros clientes".

Y, "al mismo tiempo, demuestra cómo la ubicación estratégica de nuestra infraestructura y nuestra amplia experiencia en el transporte y almacenamiento de distintos productos pueden contribuir a transformar uno de los sectores más difíciles de descarbonizar como es el marítimo”.

Por su parte, Mika Bärlund, Lead Category Manager en Ørsted ha añadido que “Ørsted se complace en ser la primera empresa en abastecer sus buques con metanol como parte de esta asociación. Este proyecto se ajusta a nuestro compromiso con las operaciones sostenibles y apoya la descarbonización general del sector marítimo”.

Asimismo, Stuart McCall, Vice President, Low Carbon Global Market Development, Methanex, ha asegurado que “Methanex se enorgullece de suministrar el biometanol para esta iniciativa. Como el mayor productor y proveedor de metanol del mundo, estamos comprometidos con el desarrollo y apoyo de soluciones innovadoras que aceleren la transición hacia un transporte marítimo con bajas emisiones de carbono”.

Finalmente, Steven Clapperton, Head of Marine (Humber), Associated British Ports, propietario del puerto de Immingham, ha insistido en que “esta iniciativa supone un hito importante para el puerto de Immingham y el sector marítimo en general".

"Al permitir el abastecimiento de biometanol, estamos dando pasos prácticos hacia la descarbonización de una de las industrias más difíciles de transformar".

"ABP está orgulloso de apoyar a socios como Exolum, Ørsted y Methanex en el impulso de la innovación que se ajusta a las ambiciones del Reino Unido en materia de energía limpia y sitúa a nuestros puertos a la vanguardia del transporte marítimo sostenible”.

El proyecto refuerza el papel de multinacionales como Exolum en el desarrollo de soluciones logísticas que pueden ser replicables en otros mercados europeos a medida que el transporte marítimo avanza hacia modelos de bajas emisiones.