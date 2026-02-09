RIC Energy acelera una cartera de más de 1.000 MW de almacenamiento energético en España e Italia

Las claves nuevo Generado con IA RIC Energy desarrolla una cartera de más de 1.000 MW en proyectos de almacenamiento energético BESS en España e Italia. Más del 50% de estos proyectos están en fase avanzada de desarrollo y se prevé que estén listos para construir durante este año. Los primeros proyectos de almacenamiento comenzarán a operar a partir del segundo semestre de 2026. La compañía también cuenta con 3.300 MW en proyectos en EE.UU. y 200 MW en Chile, reforzando su presencia internacional y diversificación tecnológica.

RIC Energy cuenta con una cartera de más de 1.000 megavatios (MW) de proyectos BESS (almacenamiento en baterías) 'standalone' en España e Italia.

La mayoría de ellos está en fases avanzadas de tramitación administrativa y próximos a alcanzar el estado de 'ready to build' (listo para construir), informó la compañía.

En concreto, más del 50% de la cartera total se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, con previsión de alcanzar el estado de 'ready to build' a lo largo de este año.

En paralelo, los primeros proyectos de almacenamiento ya están preparados para su entrada en fase de operación a partir del segundo semestre de 2026.

A esta cartera se suma un porfolio total de más de 3.300 MW de proyectos con un alto grado de madurez en Estados Unidos y 200 MW en Chile, así como iniciativas híbridas en España, reforzando el alcance internacional y la diversificación tecnológica de la compañía.

RIC Energy señaló que su estrategia de desarrollo se ha centrado en la identificación y priorización de proyectos de almacenamiento ubicados en nodos estratégicos, tanto en la Península Ibérica como en el sur de Italia y en zonas insulares.

Así, estos proyectos se encuentran en localizaciones "donde la creciente necesidad de flexibilidad del sistema eléctrico, junto con señales de mercado favorables, permite capturar ingresos relevantes desde las primeras fases de operación, reforzando la viabilidad y el atractivo de los proyectos", añadió la compañía.

En el caso de España, el grupo energético impulsa proyectos BESS diseñados específicamente para aprovechar la creciente volatilidad intradiaria del mercado eléctrico y los episodios de congestión de red.

Ambos factores están incrementando el valor del almacenamiento standalone en el corto plazo y situándolo como una herramienta clave para la gestión eficiente del sistema.

En Italia, la cartera incluye proyectos con duraciones de ocho horas, alineados con las necesidades estructurales del sistema eléctrico y con los mecanismos de mercado previstos para los próximos años.