Redeia revela que ha invertido cuatro veces menos de lo que podía en redes de transporte desde 2021 a 2024

El informe de IEEFA señala que la red eléctrica española va por detrás del crecimiento renovable y que Redeia deberá aumentar significativamente sus inversiones en el próximo plan estratégico.

Parte de los fondos de Redeia se destinaron a negocios como Hispasat, proyectos en Latinoamérica y reparto de dividendos, en vez de a la red española.

En 2021 la inversión fue de 425 millones de euros, en 2022 de 532 millones y en 2023 de 825 millones, pese a que el tope legal superaba los 1.000 millones anuales.

Redeia invirtió entre 2021 y 2024 cuatro veces menos de lo permitido en redes eléctricas de transporte, muy por debajo del límite regulatorio anual.

Redeia, encargada de invertir en redes eléctricas de transporte (alta tensión), tiene limitado su volumen anual de inversión reconocida en la red de transporte al 0,065% del PIB español.

Es el techo regulatorio de inversión anual que puede computarse para la retribución de las instalaciones de transporte eléctrico, fijado por normativa y aplicado por la CNMC.

Con un PIB español en torno a 1,59 billones de euros en 2024, ese 0,065% equivale a algo más de 1.000 millones de euros anuales de inversión reconocible en redes, cifra que Redeia anunció en el entorno de los 1.000 y 1.450 millones de euros al año previsto para 2025‑2030.

Sin embargo, si se echa la mirada atrás, la inversión en redes eléctricas fue mucho menor, hasta cuatro veces por debajo. Es el caso de los años 2021, 2022 y 2023, según figura en su Plan Estratégico 2021-2025.

"Si en 2021 fue de unos 425 millones de euros, al año siguiente 532 millones y en 2023 de 825 millones, muy por debajo de los más de 1.000 que le permitía el límite del 0,065% del PIB, que se ha mantenido todos esos años, significa que durante años REE ha invertido cuatro veces menos de lo que debía hacer", explican fuentes del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia.

Inversión TSO (operador del sistema de transporte eléctrico) Resultados 2023 y Avance del Plan Estratégico 2021-2025 de Redeia

En su último comunicado del pasado 4 de febrero, Redeia defendía que su filial Red Eléctrica de España (REE) era la compañía que más había invertido en redes eléctricas en España en los últimos años.

Y ponía una cifra. Ha cuadruplicado su inversión en la red de transporte del país, hasta una cifra superior a los 1.500 millones de euros en 2025, destacaba.

"Es decir, que al anunciar lo que invirtió en 2025, con el límite legal permitido, deja en evidencia que los años anteriores no lo hizo, porque destinó parte de sus inversiones en Hispasat, participar en proyectos en Latinoamérica o repartir dividendos", añaden las mismas fuentes a este diario.

En los últimos cinco años Redeia ha concentrado sus inversiones internacionales en tres frentes: consolidar y ampliar redes de transporte en Latinoamérica (Brasil, Chile, Perú), crecer en concesiones de fibra óptica y reforzar el negocio satelital.

Inversiones internacionales

Redeia mantiene, vía Argo Energía (participada al 50%) de Brasil, varias concesiones de líneas de alta tensión y ha seguido invirtiendo para incorporar nuevos activos, como cinco concesiones adicionales adquiridas en los últimos años.

Desde 2016 controla participaciones en empresas de redes como TEN y Redenor en Chile, y el plan 2021‑2025 ha priorizado el crecimiento orgánico de estas infraestructuras, aunque sin grandes compras nuevas en el último lustro.

Ha continuado desarrollando proyectos de transmisión como Tesur 4 y nuevas ampliaciones de red de Perú, con inversiones que en 2020‑2021 sumaron del orden de 200 millones de euros y que luego han pasado a centrarse en completar obras y optimizar operación.

Redeia canaliza su expansión exterior a través de Redinter, activa sobre todo en Brasil, Chile y Perú, y según su hoja de ruta, la compañía seguirá presente en Latinoamérica y abierta a alguna operación puntual.

“Investment gap” de Redeia

Entre 2021 y 2024 Redeia invirtió unos 2.900 millones de euros en la red de transporte, con un pico de 976 millones en 2024, todavía por debajo del ritmo que exigiría la planificación y los objetivos renovables, según el informe "Red Eléctrica's opportunity to close Spain's grid investment gap" de IEEFA (Institute For Energy Economics And Financial Analysis) .

Jonathan Bruegel, analista del sector eléctrico y autor del estudio, habla abiertamente de “investment gap” o brecha de inversión: aun con el fuerte aumento de capex en 2023‑2024, la red va por detrás del despliegue de eólica y fotovoltaica, lo que alimenta la congestión y el recorte de producción renovable.

Reconoce que Redeia ha dado un paso positivo al afinar su enfoque estratégico en la infraestructura de red, en particular con la venta de su negocio de satélites por 725 millones de euros. Aun así, la inversión de REE deberá aumentar significativamente durante el próximo plan estratégico 2026-2030 si se quiere satisfacer las necesidades futuras del sistema y subsanar cualquier déficit del actual periodo de planificación nacional previo, el del 2021-2026.

Concluye que para fortalecer aún más su acceso a la financiación, Redeia debería mejorar la transparencia. La incorporación de métricas vinculadas al rendimiento, como kilómetros de líneas eléctricas modernizadas, niveles de integración de renovables o mejoras en la resiliencia del sistema, en su estructura de deuda armonizaría con la financiación del PNIEC.

Y añade que estos instrumentos también podrían ayudar a los inversores a gestionar los riesgos de subinversión, retrasos o bajo rendimiento de la red de alta tensión.