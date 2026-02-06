Iberdrola marca un nuevo máximo histórico con una cotización récord y ya vale más de 130.000 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola alcanza un máximo histórico en bolsa, superando los 19,36 euros por acción y alcanzando una valoración superior a 130.000 millones de euros. La compañía se consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos más grandes del mundo, con un crecimiento sostenido y recomendaciones positivas de analistas. Iberdrola prevé un beneficio neto de 6.610 millones de euros en 2025 y mantiene un ambicioso plan de inversión centrado en redes y energías renovables en mercados clave como Reino Unido y Estados Unidos. La capacidad instalada de Iberdrola creció un 3,2% en 2025, alcanzando los 58.343 MW, con incrementos notables en energía eólica, solar y almacenamiento mediante baterías en Australia, España y Reino Unido.

Iberdrola tiene un nuevo motivo para celebrar su 125 Aniversario. Su cotización ha alcanzado a cierre de mercado los 19,365 euros, superando así su máximo histórico.

Solo en el último cuarto de siglo, la compañía presidida por Ignacio Galán ha pasado de ser una empresa local y vasca y valer 9.000 millones a una empresa global y valer más de 130.000 millones.

Esto le ha convertido en la mayor compañía eléctrica de Europa y una de las dos mayores a nivel mundial.

Además, no se trata de un hito puntual ya que diversos informes dotan a la energética de un recorrido superior, lo que hace que las recomendaciones de la gran mayoría de ellos se debatan entre comprar y mantener.

Destaca el informe de Oddo BHF que estima que la acción pueda subir hasta los 21 euros, por lo que su recomendación es la de sobreponderar.

En su informe el grupo financiero francoalemán prevé que los resultados de 2025, que Iberdrola dará a conocer el próximo 25 de febrero, sean ligeramente superiores al guidance de la energética, anticipando un beneficio neto de 6.610 millones de euros y un beneficio recurrente de 6.370 millones.

Además, espera que su deuda se sitúe en unos 51.000 millones.

Un valor cercano le otorga UBS, al situar su valoración en los 20,95 euros por acción. El banco suizo apoya su estimación en su actual plan de inversión de 58.000 millones de euros, con casi dos tercios (37.000 millones) destinados a redes especialmente en los mercados con mayor potencial, Reino Unido y Estados Unidos, y 21.000 millones a generación renovable.

Bien por su política de dividendos creciente que, para los resultados de 2025, se ha situado en los 0,253 brutos por acción, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al año anterior, y que será complementando en el mes de julio, o bien, por su fortaleza a largo plazo, Iberdrola es uno de los valores preferidos de los inversores.

En los últimos días, la compañía ha despejado las dudas sobre su mayor proyecto eólico marino en Estados Unidos, Vineyard Wind 1, al recibir el apoyo judicial, ha cerrado la venta de sus activos de gas para el tratamiento de purines en España y ha afianzado su posición en Australia con dos nuevas baterías de almacenamiento.

Además, ha afianzado su alianza de largo plazo con Norges Bank, con quien ha alcanzado los 1.500 MW de potencia instalada renovable.

Hoy, a cierre de mercado, ha dado a conocer que su energía distribuida en todo el mundo durante el ejercicio 2025 aumentó un 7,5%, hasta alcanzar el récord de los 255.976 gigavatios-hora (GWh), impulsada por el Reino Unido (+52,2%, que ya incluye la aportación de Electricity North West), según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La capacidad instalada de la compañía en todo el mundo se ha situado, al cierre del año 2025, en 58.343 megavatios (MW), que supone un 3,2% más.

De esta cifra, un 40,5% corresponde a eólica terrestre y marina, un 22% a hidroeléctrica y un 15% a solar. Destaca, además, el incremento en la capacidad de almacenamiento mediante baterías, que se sitúa en 683 MW, con desarrollos en Australia, España y el Reino Unido.

Por áreas geográficas, sobresalen los incrementos de potencia en Iberdrola Energía Internacional, un 19% en el año, impulsada por las nuevas centrales instaladas en Australia; el Reino Unido, donde crece un 8% por la instalación de capacidad eólica y de baterías; y los Estados Unidos, donde la capacidad aumenta un 5%.