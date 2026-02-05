Orense y Cantabria, las zonas de España donde son más rentables los parques eólicos; Madrid el último de la lista

El aumento de vertidos eólicos y la congestión de las redes eléctricas están afectando la rentabilidad y la operación de los parques eólicos en España.

Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha concentran más de la mitad de la potencia eólica instalada en el país, aunque muchas de sus instalaciones tienen rentabilidades bajas.

La rentabilidad de los parques eólicos depende de la generación en horas de precios altos más que del volumen total de energía producida.

Orense y la cornisa cantábrica son las zonas más rentables para los parques eólicos en España, mientras que Madrid ocupa el último lugar.

Las cuatro provincias gallegas (especialmente Orense) y toda la cornisa cantábrica, así como varias regiones de la meseta castellana y el norte de la costa mediterránea, junto con Huelva y Sevilla son las zonas donde los parques eólicos siguen siendo rentables.

Todas ellas superan el 100% de apuntamiento, es decir, que los parques generan más energía en horas caras, y por tanto, no es tan importante la generación, sino cuándo lo hacen.

"Salen números distintos en cada provincia porque sopla el viento muy diferente; los que son más rentables son los que generan más en horas más caras", explica a EL ESPAÑOL-Invertia, Rodrigo García Ruíz, responsable de análisis de energía y gestión de riesgos en Optimize Energy.

Y aunque Madrid está en la cola de esa rentabilidad, por el momento, no hay ni un sólo megavatio en operación en esta región, según el mapa analizado por la consultora especializada en energía.

Hay proyectos eólicos en tramitación en la región (alrededor de 50 MW entre varios expedientes), pero aún no se contabilizan como potencia eólica operativa en las estadísticas de Red Eléctrica (REE).

Por debajo de la rentabilidad, se sitúan los parques ubicados en Castilla y León, a excepción de las provincias de Salamanca y Soria, y tampoco salen bien parados los de Andalucía -menos Huelva y Sevilla-, ni la provincia de Valencia.

Y en la misma franja de baja rentabilidad están también los de Navarra, Zaragoza y Teruel. Suele coincidir que esas zonas, cuando sopla el viento, los precios son bajos.

Récord en generación

España cerró 2024 con 31.679 MW eólicos instalados, tras añadir 1.185 MW en un año, apenas un crecimiento del 3,9% y muy lejos de los casi 4 GW anuales que se necesitan para cumplir el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) en 2030, según el último 'Estudio Macroeconómico' de la AEE (Asociación Empresarial Eólica).

La patronal del sector pide acelerar la electrificación de la demanda para que la nueva potencia renovable tenga un “hogar” económico y físico en el sistema.

Apuntamiento eólico por provincia (2025) Optimize Energy

Sin más consumo electrificado -en industria, transporte, edificación o calor-, el riesgo es un mix sobrado de generación barata en determinadas horas pero con señales de precio deprimidas que no sólo comprometen la rentabilidad de los parques en operación, sino nuevas inversiones para alcanzar objetivos de descarbonización.

Y pese a que los datos de Optimize Energy basados en lo publicado por REE señalan que muchos de los parques en Castilla y León y Aragón están por debajo de la rentabilidad, estas dos regiones junto a Castilla‑La Mancha concentran el “corazón” eólico de España.

Castilla y León se consolida como gran potencia del viento, con 7.127 MW instalados, el 23,4% de toda la potencia eólica del país, y además lideró la nueva potencia en 2024, al acaparar 550 MW de los 1.185 MW conectados ese año.

Le sigue Aragón, con 5.480 MW (18% del total), y Castilla‑La Mancha, con 4.928 MW (16,2%), de forma que solo estas tres comunidades suman más de la mitad del parque eólico español.

El segundo bloque lo forman Galicia (3.920 MW, 12,9%) y Andalucía (3.649 MW, 12%), configurando un corredor eólico que va del valle del Ebro a la meseta y el sur peninsular.

Curtailments y congestión de nudos

Unido a la producción eólica en las horas más caras o más baratas del día, también influye en ese apuntamiento los curtailments (la reducción deliberada de la producción por razones técnicas o por necesidad del sistema), que también se suelen llamar vertidos, y la congestión de nudos.

"Los curtailments afectan de manera muy curiosa, por ejemplo, permite subir el precio capturado de la energía solar pero baja el de la eólica", puntualiza García Ruiz.

"Muchas veces el problema no es la falta de demanda, sino la sobretensión de los nudos, que puede ser por exceso de generación".

En 2025, los vertidos eólicos en España se dispararon respecto a años anteriores y se convirtieron en un problema estructural para el sector, según el último informe de WeMake, consultora en energías renovables.

Evolución de los curtailments en España WeMake

Según publican en su web, 2025 se recordará por el apagón del 28 de abril que provocó que el operador de sistema empleara más ciclos combinados (gas) para reforzar el sistema en el mercado de "restricciones técnicas", un mecanismo cuyo efecto es aumentar los vertidos de renovables.

Esta operación reforzada, junto con el aumento de solar y la consiguiente sobreproducción en las horas centrales del día, ha llevado al sistema a valores máximos de vertidos.

El pico fue del 10,71% en julio pasado, y esa cifra se refiere solo "a los vertidos técnicos, es decir, los que el operador ordena, pero no los vertidos económicos, es decir, cuando el dueño del parque no produce al haber precios cero o negativos", explica esta consultora.