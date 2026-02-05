Comienza a llegar el petróleo venezolano a España: Repsol espera recibir los primeros 2 millones de barriles en un año

El petrolero 'Front Ocelot' realiza la primera descarga en el pantalán de Repsol en Langosteira, en 2023.

El crudo venezolano ya comienza a llegar a España, después de un año de parón. En concreto alrededor de 2 millones de barriles de crudo pesado del país caribñeo se han enviado a las refinerías de Repsol, que ha sido comprado por la compañía una vez negociado el precio con la comercializadora Trafigura, según publica Reuters.

Y ya es posible porque Trafigura y Vitol obtuvieron licencias estadounidenses el mes pasado para exportar millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos y otros destinos.

Desde entonces, las compañías han estado almacenando el petróleo en terminales del Caribe y comercializando cargamentos a refinerías de Estados Unidos y Europa.

Repsol declinó hacer comentarios. Trafigura no respondió a una solicitud de comentarios sobre las ventas relacionadas con Venezuela.

España no había importado crudo venezolano desde el primer trimestre del año pasado antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, revocara todas las autorizaciones para que empresas extranjeras recibieran y transportaran petróleo del país sancionado por Estados Unidos.

Uno de los dos cargamentos de crudo pesado Merey para Repsol, a bordo de petroleros Suezmax, partió a principios de febrero del puerto de Jose, operado por la empresa estatal PDVSA. El segundo cargamento está a punto de finalizar esta semana, según el programa.