La planta de combustibles sintéticos de Petronor estará operativa en 2027, con 170 millones de inversión

La diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe,durante una visita a las obras de la planta de combustibles sintéticos, en el Puerto de Bilbao Repsol

La planta de combustibles sintéticos que Petronor está construyendo en el Puerto de Bilbao, con una capacidad de producción de unas 2.000 toneladas anuales, contará con una inversión de 170 millones de euros y se prevé que esté plenamente operativa a comienzos de 2027.

Las instalaciones han sido visitadas este martes por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, acompañada por el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y el consejero delegado de la filial de Petronor Alba, Aitor Arzuaga, así como de la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko.

El recorrido ha permitido conocer el proceso de construcción de lo que, en palabras del presidente de Petronor, constituye "un laboratorio" de creación de combustibles sintéticos. Según ha explicado, actualmente está "en un 90% colmatado y a lo largo de este año ya se va a materializar".

La previsión es que a comienzos de 2027 esté plenamente operativa esta planta experimental y la visita de este martes ha coincidido con la llegada, vía marítima, de la estructura mecánica de 1.200 toneladas sobre la que se montarán todos los equipos. Esta operación, con la participación de más de 190 personas, ha permitido transportar hasta la terminal de Petronor la estructura prefabricada.

Esta servirá como base para la creación de combustibles sintéticos a través del CO2 capturado y el hidrógeno renovable producido por el electrolizador de 10 MW también instalado en el Puerto.

Según han explicado desde Petronor, los tres módulos que conforman la estructura comenzaron a construirse en la primavera de 2024 y, una vez finalizados, se ha realizado un viaje de 3,5 millas marítimas hasta el muelle de Punta Sollana en el Puerto de Bilbao, donde se ubica el hub de descarbonización de la compañía y se está construyendo la planta de combustibles sintéticos.

La planta impulsada por Petronor y Repsol, junto con Aramco, tendrá una capacidad de producción de unas 2.000 toneladas anuales e incorpora una tecnología "innovadora y experimental" que le permitirá "ser pionera" y convertirse en "una de las mayores instalaciones de estas características en el mundo".

Las instalaciones producirán combustibles sintéticos como diésel, SAF y nafta, componente principal de la gasolina, que cuentan con características "similares a los combustibles convencionales" y que podrán ser utilizados "en cualquier vehículo actual" como automóviles, camiones, barcos o aviones, han precisado desde Petronor.

Inversión tecnológica

Al término de la visita, el presidente de la compañía ha destacado que el proyecto constituye un "laboratorio que conlleva un riesgo, una colaboración y una esperanza con respecto a lo que es el futuro del transporte descarbonizado".

Tras advertir de que "no hay futuro de descarbonización si no hay una inversión tecnológica", ha destacado que, con este proyecto, Petronor está "creando las bases para un combustible descarbonizado" en "respuesta a la descarbonización" que requiere el transporte de larga distancia en el actual contexto de globalización.

Asimismo, ha reiterado la apuesta por una estrategia que pone el foco en la tecnología porque, ha apuntado, "no hay desarrollo como el que se pretende en los acuerdos de París, como se pretende en los acuerdos de descarbonización para 2050, si no hay una apuesta tecnológica".

"Y la apuesta tecnológica conlleva una apuesta por la inversión", ha subrayado, insistiendo en que, "cuando se habla de descarbonización, si no se traduce en tecnología y por lo tanto en inversión, es hablar de la nada".

También ha valorado que el proyecto supone "un ejemplo de colaboración" porque se requieren "necesidades financieras importantes y significativas y de altísimo riesgo".

El presidente de Petronor ha apuntado que los proyectos de inversión tecnológica necesitan de "un ecosistema amable fiscal que incentive la innovación tecnológica" y, en este sentido, ha valorado que la Diputación de Bizkaia "siempre está apoyando los desarrollos tecnológicos de alto riesgo".

Por su parte, la diputada general de Bizkaia ha remarcado que el hecho de que esta inversión se esté realizando en Bizkaia "no es casualidad", sino que "responde a una apuesta por la I+D, la tecnología y el talento" que se ha mantenido "durante mucho tiempo".

"La colaboración entre empresas e instituciones hace de Bizkaia un entorno con el talento, la capacidad tecnológica y la experiencia industrial necesarias para abordar proyectos complejos y altamente innovadores como este", ha valorado.

Etxanobe se ha felicitado de que, "dentro de un año, esta planta estará produciendo de manera experimental combustible sintético que podremos utilizar en nuestros vehículos", en una "demostración muy clara de que la transición energética no son solo palabras, son acciones en marcha y además con un objetivo muy claro".

Así, ha señalado que el valor del proyecto desde el punto de vista ambiental "es evidente" porque "evita que el CO2 emitido por la industria llegue a la atmósfera y lo reutiliza como materia prima para generar combustible sintético". "Es un ejemplo claro de economía circular, combinando ese CO2 con hidrógeno obtenido del agua mediante energías renovables y reduciendo así emisiones de efecto invernadero", ha añadido.

También ha incidido en la "dimensión claramente estratégica" de la iniciativa en lo que respecta a la soberanía energética. En este sentido, ha recordado que País Vasco es "un gran consumidor de energía" pero es "deficitario y muy dependiente" en su producción. Esa dependencia, ha advertido, "hace estar más expuestos a decisiones que se adoptan en otros lugares o a crisis internacionales" y ser además "vulnerables".

Por eso, ha agregado, "avanzar en el desarrollo de combustibles alternativos que no dependan del gas natural ni del petróleo no solo es una cuestión ambiental, es una cuestión de competitividad y de garantizar la seguridad energética, económica y el empleo".