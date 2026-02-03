Greening ajusta su oferta por EiDF para reflejar las ampliaciones de capital

Felipe García Agustín ha sido nombrado nuevo director financiero de Greening, reforzando la estructura directiva para afrontar una etapa de crecimiento y consolidación financiera.

La integración de Greening y EiDF busca combinar la especialización fotovoltaica de EiDF en España con la presencia internacional y capacidades tecnológicas de Greening.

El plazo de aceptación de la oferta se ha ampliado hasta el 16 de febrero, permitiendo más tiempo para que los accionistas decidan.

Greening Group ha ajustado la contraprestación de su OPA por EiDF a una acción por cada 3,122 títulos, debido a las ampliaciones de capital de EiDF.

Greening Group ha modificado la contraprestación de su oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre la totalidad de las acciones de EiDF, para ajustarla a las ampliaciones de capital realizadas por ésta, informaron ambas compañías cotizadas en el BME Growth.

En concreto, el grupo energético andaluz ha fijado la contraprestación de la oferta en una de sus acciones por cada 3,122 títulos de la opa, frente a la anterior de un título por cada tres.

Asimismo, añadió que la contraprestación de la oferta podrá verse nuevamente modificada para adecuarla a la estructura de capital de EiDF resultante de una potencial conversión de otros instrumentos de deuda convertible emitidos o susceptibles de emisión por esta compañía o de cualquier otra emisión de nuevas acciones que pueda efectuar.

Además, el plazo de aceptación de la oferta, que estaba previsto expirara este 2 de febrero, se ha extendido hasta el próximo 16 de febrero.

El pasado mes de noviembre, Greening anunció una OPA sobre EiDF, con el objetivo estratégico de acelerar su crecimiento, mejorar su escala operativa y reforzar su posición en la transición energética global.

La energética granadina destacó que la integración de ambas compañías permitirá unir la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y baterías en España con la presencia internacional, las capacidades tecnológicas y el modelo verticalmente integrado de la empresa andaluza, que abarca generación, desarrollo, construcción y comercialización de energía renovable en Europa y Norteamérica.

Por otra parte, Greening ha anunciado también la incorporación como nuevo director financiero (CFO) del grupo de Felipe García Agustín, directivo con amplia experiencia internacional en el ámbito financiero.

Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Siemens Gamesa, donde ha ocupado diversas posiciones de alta responsabilidad, entre ellas 'managing director finance' y 'finance head EMEA', liderando funciones financieras en entornos multinacionales complejos.

Con anterioridad, desempeñó durante más de ocho años el cargo de senior manager en EY, especializado en procesos de due diligence fiscal y estructuración financiera en grandes y complejas transacciones para fondos de capital riesgo, entidades financieras e industriales.

Con esta incorporación, la empresa indicó que refuerza "su estructura directiva para afrontar una nueva etapa de crecimiento, en la que la función financiera tendrá un papel clave tanto en la consolidación de la gobernanza y la disciplina financiera, como en el impulso del crecimiento inorgánico, la optimización de la estructura de capital y la creación de valor sostenible para el accionista, en línea con los objetivos estratégicos del grupo".