La generación eólica alcanza en enero un récord mensual, cubriendo más del 60% del mix en la última semana

La generación eólica registró en enero el mayor volumen mensual de generación eólica desde que hay registros, con 8.087 gigavatios hora (GWh), superando el anterior máximo alcanzado en marzo de 2018, según datos de Grupo ASE.

En concreto, la producción eólica fue un 19,5% superior a la media de los últimos cinco años para un mes de enero y un 6,6% mayor que la del año pasado.

Así, esta tecnología cubrió el 31,9% del mix eléctrico mensual y superó el 60% de la generación en la última semana del mes.

Ha ejercido una fuerte presión a la baja sobre los precios del mercado, con el precio medio del mercado mayorista de la electricidad (pool) cerrando enero en 71,67 euros por megavatio hora (MWh).

Esto supone una caída del 25,9% respecto al mismo mes del año pasado y un 8% menos que en diciembre.

No obstante, los analistas de la consultora destacaron que, a pesar del fuerte protagonismo de la eólica, el sistema eléctrico tuvo que recurrir de forma significativa a los ciclos combinados de gas para atender el aumento de la demanda, que creció un 3,9% en enero, impulsada en parte por las bajas temperaturas.

De esta manera, la generación con ciclos de gas aumentó un 18,6%, hasta los 4.062 GWh, aportando el 16% del mix eléctrico.

Costes del sistema

En paralelo, los costes del sistema se situaron en 15,11 euros/MWh en enero, un 29% más que en el mismo mes del año pasado, debido, principalmente, a la política de seguridad aplicada por el operador del sistema eléctrico desde el apagón del 28 de abril, orientada a reforzar la estabilidad del sistema mediante una mayor presencia de generación térmica, indicó grupo ASE.

En lo que se refiere al mercado de futuros, el precio de la electricidad para el segundo trimestre de 2026 en el mercado OMIP se redujo un 9,2% en enero, hasta situarse en 34,85 euros/MWh.

Según los modelos de previsión de los analistas de la consultora, "estos niveles de cotización se sitúan en la parte baja de los rangos previstos y reflejan un escenario que ofrece a industria y empresas la posibilidad de contener el coste de la electricidad en la próxima primavera, siempre condicionado a la evolución de las variables climáticas y de mercado".

Por otra parte, el mercado europeo del gas registró en enero un repunte de precios respecto a diciembre, con el TTF promediando 34,19 euros/MWh, impulsado por las bajas temperaturas y el descenso de los niveles de almacenamiento, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles del año pasado.

En el caso concreto de España, el precio del gas se situó en 35,42 euros/MWh, por encima del mercado europeo, debido a limitaciones puntuales en la descarga de GNL y a una mayor demanda.

En este sentido, los analistas de Grupo ASE señalaron que estas intensas extracciones redujeron las reservas europeas hasta el 41%, con los tanques de GNL en España en torno al 36% de su capacidad, "añadiendo presión al mercado en los episodios de mayor consumo".