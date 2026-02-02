Repsol impulsa movilidad sostenible con 500 euros en Autogas para clientes que transformen su vehículo a GLP

Las claves nuevo Generado con IA Repsol ofrece 500 euros en carburante AutoGas a quienes adapten su vehículo a GLP, canjeables en más de 440 estaciones hasta el 30 de abril o las primeras 500 conversiones. La conversión a GLP reduce hasta un 68% las emisiones de óxidos de nitrógeno y prácticamente elimina las partículas, además de prolongar la vida útil del vehículo. Los vehículos adaptados a GLP pueden obtener la etiqueta ECO, necesaria para circular en Zonas de Bajas Emisiones, y disfrutan de ventajas fiscales y descuentos en parkings. En 2025 se matricularon más de 59.000 vehículos GLP en España, un incremento del 77% respecto al año anterior, con más de 230.000 vehículos AutoGas circulando actualmente.

Repsol ofrecerá 500 euros en carburante AutoGas a los conductores que transformen su vehículo a Gas Licuado del Petróleo (GLP), en una apuesta por impulsar este combustible alternativo, que representa una solución de movilidad que permite reducir significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas, además de prolongar la vida útil del vehículo.

En concreto, este cupón de 500 euros se podrá canjear a través de Waylet, la aplicación de fidelización y pago de Repsol, en más de 440 estaciones de servicio de la energética que disponen de AutoGas y la promoción estará vigente hasta el próximo 30 de abril o hasta alcanzar las primeras 500 adaptaciones.

Para beneficiarse de la promoción, los clientes deberán presentar la documentación a través del formulario disponible en la web oficial de Repsol. Los documentos requeridos son la factura de la adaptación dentro del período de la campaña, la ficha técnica o tarjeta ITV, el documento de identidad y la matrícula del vehículo.

La adaptación de un vehículo de gasolina o diésel a GLP representa una solución de movilidad que permite reducir significativamente las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas, además de prolongar la vida útil del vehículo.

Entre los principales incentivos de esta adaptación se encuentra la obtención de la etiqueta ECO para vehículos gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel a partir de 2016, un distintivo indispensable para circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) activas en muchas ciudades españolas.

Según datos de la Asociación Europea de Gas Licuado, el AutoGas permite reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en un 68% y, prácticamente, la eliminación total de las partículas, contribuyendo notablemente a la mejora de la calidad del aire. Asimismo, disminuye las emisiones de CO2 en un 14% y reduce el ruido del motor en un 50%.

Beneficios medioambientales

Además de sus beneficios medioambientales, los vehículos GLP tienen una autonomía de hasta 1.200 kilómetros gracias a su doble depósito de gasolina o diésel y AutoGas.

También ofrecen un ahorro de consumo de hasta el 40% respecto a los combustibles tradicionales, y también otros beneficios económicos como bonificaciones de hasta un 75% en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y descuentos en aparcamientos regulados.

Actualmente, más de 230.000 vehículos AutoGas circulan por las carreteras españolas.

El año 2025 ha sido un ejercicio récord en matriculaciones de vehículos GLP con más de 59.000 unidades, lo que supone un incremento del 77% respecto al año anterior, según datos de Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).