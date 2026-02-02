El partido demócrata avisa a Repsol y otras 20 petroleras que se exponen a un riesgo legal si vuelven a operar en Venezuela

Las claves nuevo Generado con IA El partido demócrata de EE.UU. ha advertido a Repsol y otras 20 petroleras internacionales sobre riesgos legales y financieros si operan en Venezuela bajo acuerdos respaldados por la Administración Trump. Los legisladores citan dudas sobre la base legal de la Administración Trump para controlar activos petroleros venezolanos y advierten que futuros gobiernos podrían invalidar esos acuerdos. Las cartas señalan que cualquier garantía o acuerdo informal ofrecido por la administración actual podría no ser reconocido por futuras administraciones estadounidenses. Las empresas podrían enfrentar responsabilidades civiles y riesgos de cumplimiento, incluyendo demandas de acreedores de Venezuela, si participan en transacciones respecto a los activos petroleros venezolanos.

El congresista estadounidense Sean Casten, junto con otros representantes del partido demócrata, ha advertido a Repsol y a otras 20 importantes petroleras internacionales sobre los riesgos legales y financieros que plantea cualquier transacción o inversión que dependa de la autoridad de Donald Trump para controlar los activos petroleros en Venezuela.

Las cartas estaban dirigidas a empresas que asistieron a la reunión del pasado 9 de enero en la Casa Blanca o que, según se informa, han estado en contacto con la Administración Trump.

Los legisladores citan los poderes de guerra constitucionales del Congreso, las obligaciones de Estados Unidos bajo la Carta de las Naciones Unidas y los límites a las autoridades del presidente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Afirman que la Administración no ha proporcionado al Congreso ni al público una explicación completa de la base legal que reclama bajo el derecho estadounidense o internacional para ejercer control sobre la propiedad estatal venezolana.

“Por lo tanto, le instamos a tener en cuenta que es posible que el Congreso, una administración posterior o un futuro gobierno venezolano intenten invalidar dichos acuerdos".

"Dicha participación podría representar un riesgo legal y de cumplimiento para su empresa”, escribieron los legisladores.

“Asimismo, le instamos a considerar que cualquier garantía, incentivo o acuerdo informal ofrecido por la actual administración podría no ser reconocido por futuras administraciones estadounidenses”.

La carta enfatiza que cualquier acuerdo para vender, licenciar o transferir de cualquier otra forma participaciones en las reservas petroleras venezolanas y sus activos relacionados podría exponer a las empresas participantes y a sus accionistas a un riesgo significativo a largo plazo.

Incluso menciona una posible responsabilidad civil por parte de los acreedores de Venezuela. Además, el Congreso, una futura administración o un futuro gobierno venezolano podrían intentar invalidar cualquier acuerdo negociado por Estados Unidos para extraer petróleo venezolano.

Las cartas fueron enviadas a Aspect Holdings, Baker Hughes, BP, Chevron, ConocoPhillips, Continental, Exxon, Eni, Halliburton, Hilcorp, HKN, Marathon, Phillips 66, Raisa Energy, Repsol, Shell, SLB, Tallgrass, Trafigura, Valero y Vitol.

Este es el texto completo de la carta:

"Le escribimos como miembros del Congreso para informarle que cualquier acción que pueda tomar con la Casa Blanca de Trump en relación con el petróleo venezolano puede exponerlo a usted y a sus accionistas a un riesgo legal y financiero significativo a largo plazo.

Como saben, el Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra. Además, la Ley de Poderes de Guerra dispone que Estados Unidos no puede entrar en hostilidades sin el consentimiento del Congreso. Asimismo, en virtud del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, Estados Unidos no puede usar legítimamente la fuerza contra otro Estado soberano sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o una alegación válida de legítima defensa, conforme al Artículo 51.

La Casa Blanca de Trump ha afirmado que sus ataques a embarcaciones operadas por ciudadanos venezolanos en aguas internacionales no requerían dichas autorizaciones porque protegían a los estadounidenses del narcoterrorismo perpetrado por actores no estatales.

La Administración también ha afirmado que la captura de Nicolás Maduro y su esposa no requería autorización del Congreso porque habían sido acusados ​​en tribunales estadounidenses y estaban siendo puestos bajo custodia para su procesamiento.

Sin comentar los méritos de esos argumentos legales, la Administración Trump no ha proporcionado al Congreso ni al público estadounidense una explicación completa de la autoridad legal que reclama bajo el derecho estadounidense o internacional para ejercer control sobre la propiedad estatal venezolana.

En este sentido, les recordamos que, según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el Presidente tiene la facultad de congelar o restringir ciertas transacciones relacionadas con activos extranjeros dentro de la jurisdicción estadounidense en respuesta a una emergencia nacional declarada.

Sin embargo, la IEEPA generalmente no autoriza a Estados Unidos a asumir la propiedad de los activos de un soberano extranjero ni a transferir permanentemente los derechos sobre ellos, excepto en el caso específico de que Estados Unidos participe en hostilidades armadas o haya sido atacado.

Dado que la Administración Trump no ha proporcionado una explicación adecuada ni ha solicitado la autorización legal del Congreso o del Consejo de Seguridad de la ONU, nos preocupa lo siguiente:

- las afirmaciones del presidente de que su Administración ha interactuado con compañías petroleras estadounidenses en relación con sus acciones hacia Venezuela, tanto antes como después de la operación en la que las fuerzas estadounidenses tomaron bajo custodia al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, y;

Las declaraciones adicionales del Presidente de que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos, y que su Administración controlaría los ingresos de la venta del petróleo, supuestamente “para beneficiar al pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos”.

Estas declaraciones nos indican que la Administración podría estar buscando vender, licenciar o transferir de alguna otra manera sus participaciones en las reservas petroleras venezolanas y sus activos relacionados.

El Presidente, por supuesto, tiene la libertad de decir lo que quiera. Sin embargo, en la medida en que cualquier entidad privada celebre acuerdos con Estados Unidos sobre los recursos venezolanos en estas circunstancias, dicha entidad podría estar expuesta a riesgos legales, incluyendo responsabilidad civil por parte de acreedores que tienen una deuda de casi 200.000 millones de dólares con Venezuela y sus diversas entidades estatales.

La administración Trump ha indicado que está trabajando con la presidenta interina Delcy Rodríguez para suscribir acuerdos. Dadas las circunstancias, podría existir el riesgo de que dichos instrumentos sean impugnados por nulos o anulables en virtud de los principios de coerción del derecho internacional, incluidos los relacionados con la invalidación de acuerdos obtenidos mediante la amenaza o el uso de la fuerza.

Por lo tanto, le instamos a tener en cuenta que es posible que el Congreso, una administración posterior o un futuro gobierno venezolano intenten invalidar dichos acuerdos, y que dicha participación podría representar un riesgo legal y de cumplimiento para su empresa.

Asimismo, le instamos a considerar que cualquier garantía, incentivo o acuerdo informal ofrecido por la actual administración podría no ser reconocido por futuras administraciones estadounidenses.

Por estas razones, le recomendamos encarecidamente que se niegue a participar en cualquier transacción o acuerdo que se base en la autoridad declarada por la Administración Trump para controlar los activos petroleros venezolanos".