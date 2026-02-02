Moeve y Naturgy ofrecen 40 euros en saldo 'gow' a cada nuevo cliente del Plan Multienergy de luz o gas

Carlos Vecino, director general de Comercialización de Naturgy, y Pierre-Yves Sachet, director de Mobility de Moeve. Moeve

Moeve y Naturgy darán 40 euros de saldo 'gow' a cada nuevo usuario del Plan Multienergy, la alianza que lanzaron el año pasado ambas compañías para suministros energéticos, que contrate luz o gas.

Según informó Moeve, esta promoción estará activa hasta el 1 de marzo y se dirige tanto a nuevas altas en el Plan Multienergy como a clientes que ya forman parte de Moeve gow, el programa de fidelización de la energética.

En concreto, a través del registro en la web oficial del Plan Multienergy (planmultienergy.es), el conductor se convertirá automáticamente en usuario de Moeve gow y, después, Naturgy se pondrá en contacto con él para la contratación de al menos una de sus tarifas de luz o gas.

Unos 30 días más tarde, los 40 euros de saldo aparecerán en su nueva cuenta de Moeve gow.

Moeve destacó que esta nueva campaña busca seguir impulsando el Plan Multienergy, una alianza que cuenta con una de las mejores ofertas del mercado y que ya ha superado los 100.000 clientes en poco más de seis meses.

A través del plan, los clientes pueden combinar servicios de luz y gas con hasta 30 céntimos por litro de ahorro en repostajes y de 15 céntimos por kilovatio hora en recargas eléctricas.

Los 40 euros adquiridos, al igual que ocurre con el saldo que se genera a través del plan, pueden canjearse tanto en los servicios contratados de luz y gas con Naturgy como en futuros repostajes y recargas eléctricas en la red de más de 1.300 estaciones de servicio de Moeve en España, combinando el ahorro en la movilidad y en el hogar.

Además del Plan Multienergy, Moeve también ofrece la tarjeta Mastercard Moeve gow, junto a Bankinter, con la que se puede conseguir diez céntimos más de ahorro en cada repostaje, hasta los 40 céntimos por litro.