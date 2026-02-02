Iberdrola adjudica a Prysmian un contrato para su nueva autopista eléctrica del Reino Unido por 2.300 millones

La construcción del proyecto comenzará en 2029 y la puesta en servicio está prevista para 2033, en línea con los planes de electrificación del Gobierno británico.

El objetivo es transportar energía renovable para abastecer a más de 1,5 millones de hogares y reforzar la seguridad del suministro eléctrico británico.

El enlace eléctrico tendrá una capacidad de 2.000 MW y conectará Fife (Escocia) con Norfolk (Inglaterra) mediante 530 km de cable submarino y 116 km de cable subterráneo.

Iberdrola, a través de SP Energy Networks, ha adjudicado a Prysmian un contrato de 2.300 millones de euros para fabricar el cable del proyecto Eastern Green Link 4 en Reino Unido.

Iberdrola, a través de su filial en el Reino Unido SP Energy Networks, ha adjudicado a la italiana Prysmian un contrato valorado en 2.300 millones de euros para fabricar el cable de la interconexión submarina Eastern Green Link 4, una infraestructura eléctrica clave para el futuro del sistema energético del Reino Unido, informó la compañía.

Este nuevo enlace, con una capacidad de 2.000 megavatios (MW), unirá Fife (Escocia) con Norfolk (Inglaterra) mediante tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC).

Su puesta en operación está prevista para 2033 y permitirá transportar energía renovable suficiente para abastecer a más de 1,5 millones de hogares.

En concreto, Prysmian fabricará más de 640 kilómetros de cable para este proyecto, que incluyen 530 kilómetros de cable submarino HVDC y más de 116 kilómetros de cable subterráneo.

Esta tecnología permite transportar grandes volúmenes de energía a largas distancias con la máxima eficiencia, un aspecto decisivo para avanzar hacia los objetivos nacionales de generación de energía limpia.

Eastern Green Link 4 reforzará la capacidad del país para trasladar electricidad entre regiones, reducirá las restricciones en la red y aumentará la seguridad del suministro. También facilitará la integración de nuevas fuentes de energía limpia y apoyará el desarrollo industrial y el crecimiento económico.

Las solicitudes de planificación del proyecto, desarrollado por SP Energy Networks y National Grid Electricity Transmission, se presentarán en Escocia y en Inglaterra a lo largo de 2026.

Tras la aprobación de la Secretaría de Estado de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas, se prevé que la construcción arranque en 2029 y que la interconexión entre en servicio en 2033.

SP Energy Networks y National Grid trabajan además en Eastern Green Link 1, otro enlace de 2.000 MW cuya construcción comenzó en 2025 y que conectará Torness (Escocia) con Hawthorne Pit (Inglaterra).

El pasado mes de diciembre el regulador Ofgem autorizó a ScottishPower a invertir cerca de 14.000 millones de euros en la modernización y ampliación de las redes eléctricas del centro y el sur de Escocia.

ScottishPower construirá estos dos enlaces submarinos en tecnología HVDC -Eastern Green Link 1 y Eastern Green Link 4-, que conectarán Escocia e Inglaterra por el este de la isla británica.

Adicionalmente, el proyecto Western Link 2, aún en fase de estudio, conectará Escocia y Gales por vía submarina por el oeste del país.

Estas actuaciones se desplegarán hasta 2031 y triplican la inversión destinada en el periodo regulatorio anterior.

Mercado estratégico

Con estas iniciativas, Iberdrola avanza en línea con los objetivos de electrificación establecidos por el Gobierno británico en su Clean Power 2030 Plan.

El Reino Unido es uno de los mercados estratégicos del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, donde prevé invertir 20.000 millones de euros hasta 2028, centrados fundamentalmente en el desarrollo y modernización de las redes de distribución y en proyectos de energía renovable.