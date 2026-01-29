El hidrógeno español se examina en marzo: 70 proyectos pugnan por los primeros accesos a la red de gas

Los promotores seleccionados disponen de dos años para activar sus instalaciones o perderán el acceso concedido a la red gasista.

Los proyectos han sido evaluados por su madurez técnica, financiera y ambiental, y ordenados según un sistema de puntos basado en varios criterios.

La capacidad máxima de inyección asignada será de 15 GWh/día, con una mezcla permitida de hasta el 2% de hidrógeno en la red de gas natural.

Enagás comunicará en marzo los resultados del acceso a la red de gas a 70 proyectos de hidrógeno renovable tras un proceso regulado por la CNMC.

El hidrógeno renovable se enfrenta a un gran examen en España. Tras meses de análisis y trámites, Enagás comunicará a 70 proyectos los primeros resultados oficiales de acceso a la red gasista nacional.

“Este proceso se encuentra en su fase final y está previsto que concluya en marzo. La asignación de capacidad de inyección alcanzará los 15 gigavatios hora al día (GWh/día)” aseguró este miércoles Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante el 4º Día del Hidrógeno de Enagás.

La evaluación está coordinada por Enagás GTS y supervisada por la CNMC. Su resultado marcará un punto de inflexión para la integración del hidrógeno renovable en la red gasista española. Llega, además, en un momento de mayor cautela en el sector. Algunas voces hablan de una burbuja en torno al denominado combustible del futuro.

El proceso está regulado por la Circular 2/2025 de la CNMC y se desarrolla en tres fases. Los promotores han tenido que acreditar la madurez técnica, financiera y ambiental de sus proyectos.

La capacidad disponible en la red gasista es limitada y el marco regulatorio actual impone cautela. La normativa sólo permite una mezcla máxima del 2% de hidrógeno en la red de gas natural.

El procedimiento se puso en marcha el pasado mes de octubre, cuando Enagás abrió la fase 1 mediante un formulario de declaración de intenciones. A esta primera convocatoria respondieron 285 proyectos, una cifra que evidenció el elevado interés del sector por acceder a la red gasista.

En la fase 2, los promotores seleccionados presentaron sus solicitudes formales de conexión ante los operadores de red.

De forma paralela, Enagás GTS realizó, cuando fue necesario, un recálculo de la capacidad disponible en coordinación con los operadores. Esta etapa incluyó una aceptación provisional de los proyectos y la posterior comprobación del cumplimiento de los criterios de ordenación establecidos por la regulación.

El proceso entra ahora en su recta final, entre mediados de febrero y marzo, periodo en el que Enagás comunicará el cierre del procedimiento, así como los resultados definitivos a las 70 empresas promotoras que quedaron en la fase 2.

Un termómetro de madurez

En esta fase final, los operadores de la red comunicarán a las empresas solicitantes el resultado definitivo del análisis de sus proyectos, que podrá traducirse en la aceptación o la denegación de la solicitud. Luego, Enagás GTS publicará la capacidad finalmente asignada.

Los promotores elegidos tienen un plazo máximo de dos años para activar sus instalaciones o perderán el acceso asignado.

La evaluación de las solicitudes se basa en un sistema de puntos, con una calificación total de entre 0 y 10. Los proyectos se ordenan en función de criterios como la disponibilidad de contrato de conexión, la producción de gases renovables o bajos en carbono, la titularidad de los terrenos, los compromisos de venta, la autorización ambiental o la obtención de ayudas públicas.

La capacidad se asigna finalmente siguiendo el orden de esta lista, comenzando por los proyectos mejor valorados y hasta agotar la capacidad disponible en cada área.

En caso de que se produzcan renuncias por parte de promotores, la capacidad liberada podrá ofrecerse a otros proyectos aún no aceptados en la misma zona, siguiendo el orden de puntuación.

El resultado servirá como primer termómetro real del grado de madurez del hidrógeno renovable en España y de su capacidad para integrarse en el sistema gasista existente.