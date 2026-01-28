Iberdrola logra una primera victoria frente a Trump: el juez de EEUU permite continuar las obras de Vineyard Wind

El proyecto, completado al 95%, ya suministra energía a hogares e industrias de Nueva Inglaterra y continuará su construcción.

La justicia concluyó que Vineyard Wind podía sufrir daños irreparables y criticó la falta de justificación del Gobierno federal.

La decisión judicial revoca la suspensión impuesta en diciembre por la Administración Trump, que alegaba motivos de seguridad nacional.

Un juez de Massachusetts ha permitido a Iberdrola y Copenhagen Infrastructure Partners reanudar las obras del parque eólico marino Vineyard Wind 1.

Los vientos vuelven a soplar a favor de Iberdrola en Estados Unidos. El Juzgado del Distrito de Massachusetts ha concedido la medida cautelar solicitada por Iberdrola y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ante la orden de suspensión de su parque eólico marino Vineyard Wind 1.

La decisión permitirá reanudar de inmediato todas las actividades de construcción, puesta en marcha y producción del proyecto, después de que fuese paralizado en diciembre por orden de la Oficina de Gestión de las Energías Marinas (BOEM), dependiente del Departamento del Interior.

"Vineyard Wind continuará trabajando con la Administración para una resolución rápida y permanente del procedimiento", explican desde la compañía.

El fallo supone un nuevo revés para la Administración Trump. El Gobierno acumula cero victorias en cuatro procesos judiciales por la suspensión de cinco proyectos de eólica marina, todos ellos recurridos ante los tribunales.

La justicia estadounidense ha dictado sentencia tras escuchar durante una hora a las partes. En su resolución, concluye que Vineyard Wind podría sufrir daños irreparables. También critica la postura del Gobierno federal, pues considera injustificados los motivos de "seguridad nacional".

Tal y como publicó este medio, Iberdrola advirtió en su demanda de que la paralización de las obras estaba generando costes diarios cercanos a los 2 millones de dólares.

La compañía española alertó de que la suspensión ponía en riesgo la viabilidad financiera del proyecto y criticó la negativa del Gobierno a detallar la supuesta amenaza para la seguridad nacional.

El parque eólico marino Vineyard Wind 1 se encuentra ya completado al 95% y está produciendo energía para hogares e industrias de Nueva Inglaterra.

Vineyard "seguirá produciendo energía y continuará con la construcción del 5% restante del parque tan pronto como sea posible, manteniendo la seguridad como prioridad clave, para poder suministrar energía asequible y segura", añade la compañía.