El Gobierno anuncia un anteproyecto de Ley para impulsar y dotar de un marco a hidrógeno y gases renovables

La ministra Sara Aagesen y el presidente de Enagás destacan que el desarrollo del hidrógeno verde posicionará a España como líder y 'hub' europeo en energías renovables.

Otro real decreto prevé al menos 50 millones de euros en ayudas para proyectos que electrifiquen procesos de calor industrial o utilicen combustibles renovables.

El plan incluye la concesión directa de al menos 415 millones de euros en ayudas para proyectos españoles que participen en la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno.

El Gobierno presentará un anteproyecto de ley para crear un sistema nacional del hidrógeno y un nuevo mercado regulado, impulsando la demanda y la infraestructura.

El Gobierno presentará en los próximos meses un Anteproyecto de ley que abordará la trasposición del Paquete

europeo del hidrógeno, "para crear un sistema nacional del hidrógeno y un nuevo mercado regulado, impulsar la demanda y habilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de la infraestructura”.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la inauguración esta mañana el 4º Día del Hidrógeno de Enagás.

Tras recordar que hasta el momento se han puesto más de 3.000 millones de euros en ayudas al hidrógeno renovable, Aagesen ha concretado que el Anteproyecto diseñará “un marco para ofrecer más visibilidad y más estabilidad, a medio y a largo plazo, al objeto de favorecer todas las inversiones y adaptar de forma progresiva los distintos mercados”.

Durante su intervención, Aagesen ha hecho otros anuncios, como el lanzamiento a audiencia pública de un real decreto con las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión directa de un mínimo de 415 millones en ayudas para proyectos españoles que participen en la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno.

Estas ayudas se destinarán a la producción de hidrógeno, con un tercio reservado a proyectos que abastezcan al sector marítimo y la aviación.

También bajo el esquema de subastas como servicio, ha adelantado que este miércoles inicia la fase de audiencia pública otro real decreto con las bases reguladoras para la concesión directa de un mínimo de 50 millones de euros para proyectos que electrifiquen procesos de calor industrial o consuman directamente combustible renovable, en el ámbito de la próxima subasta del Banco Europeo de Descarbonización Industrial.

Ambos reales decretos aprovechan fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ministra resaltó así que la apuesta de España por el hidrógeno verde "es firme" y aseguró que mantener esta "apuesta al verde" va a permitir al país "liderar" y convertirse en un 'hub' europeo.

A este respecto, advirtió de que el Gobierno tiene en este aspecto "la mirada larga pero construyendo desde el presente", para lo que ya se han adoptado esas decisiones para acompañar y dar respuesta a las necesidades del sector.

Por su parte, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, defendió que el hidrógeno verde "puede ser un vector estratégico" para garantizar la autonomía energética de Europa, ya que "es un recurso 100% renovable, autóctono y además su papel clave en la seguridad y resiliencia del futuro sistema energético europeo".