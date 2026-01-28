La Comisión Europea aprueba una ayuda estatal española a la electricidad cogenerada por valor de 3.100 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea ha aprobado una ayuda estatal española de 3.100 millones de euros para promover la producción de electricidad mediante cogeneración de alta eficiencia. El régimen de ayudas apoyará tanto nuevas plantas como instalaciones sustancialmente renovadas, incentivando el uso de combustibles como biolíquidos, biogás, biomasa sólida y al menos un 10% de hidrógeno renovable. Las ayudas se otorgarán en forma de compensación por inversión a través de subastas y compensación por operación actualizada trimestralmente, siguiendo criterios transparentes vinculados al mercado. La medida pretende impulsar la eficiencia energética, acelerar la transición ecológica y contribuir a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el Pacto por una Industria Limpia.

La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen español de ayudas por valor de 3.100 millones de euros para apoyar la producción de electricidad a partir de centrales de producción combinada de calor y electricidad (PCCE) de alta eficiencia nuevas o sustancialmente renovadas o cogeneración.

Estas ayudas contribuirán a la ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, al Pacto por una Industria Limpia y a los objetivos de eficiencia energética de la UE.

Según un comunicado de la Comisión, España les notificó su intención de apoyar la producción de electricidad de cogeneración con el presupuesto señalado y que tendrá una duración de diez años.

Los beneficiarios son aquellas plantas que se ajusten a la definición de cogeneración de alta eficiencia establecida en la Directiva de eficiencia energética.

El régimen de ayudas apoyará tecnologías y proyectos que permitan el uso no solo de gas natural, sino también de biolíquidos, biogás y biomasa sólida. Los proyectos relacionados con el gas natural deberán incluir los elementos y equipos necesarios que les permitan utilizar al menos un 10% de hidrógeno renovable en volumen, a fin de evitar la dependencia del gas natural.

En virtud del régimen, las ayudas adoptarán la forma de un incremento de la remuneración, que constará de dos componentes.

Por un lado, la compensación por inversiones, que se determinará mediante subastas competitivas; y por otro, compensación por operaciones, que se calculará y actualizará trimestralmente según variables del mercado (precios de la electricidad, costes de combustible, precios del CO2, etc.), siguiendo una metodología transparente.

Evaluación de la Comisión

La Comisión ha evaluado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, y en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas bajo determinadas condiciones.

Y también en función de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022.

Con arreglo a las Directrices, los Estados miembros pueden apoyar la eficiencia energética mediante la producción de electricidad mediante cogeneración de alta eficiencia, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Y como Europa ha constatado que el régimen facilita el desarrollo de determinadas actividades económicas, a saber, la producción de electricidad, y que tiene un "efecto incentivador", ya que los beneficiarios no realizarían las inversiones en cogeneración en la misma medida sin la ayuda pública, las ayudas son necesarias.

Además, considera que el régimen es necesario y adecuado para aumentar la eficiencia energética y acelerar la transición ecológica. Además, la ayuda es proporcionada, ya que se limita al mínimo necesario.

Las ayudas a la inversión se concederán mediante licitaciones abiertas y transparentes, mientras que las ayudas de funcionamiento, que se fijan administrativamente, se supervisarán y ajustarán trimestralmente.

Los efectos positivos de las ayudas compensan sus posibles efectos negativos en la competencia y el comercio entre los Estados miembros.

El régimen apoyará la descarbonización en España, en particular al aumentar la eficiencia energética mediante la cogeneración, en consonancia con el Pacto por una Industria Limpia, sin distorsionar indebidamente la competencia en la UE.