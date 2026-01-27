Iberdrola lidera en 2025, por tercer año seguido, el mercado europeo de PPAs

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola lidera el mercado europeo de contratos de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPAs) por tercer año consecutivo en 2025. La compañía ha firmado ventas de electricidad por 400 teravatios hora (TWh) en países como España, EE.UU., Reino Unido, Brasil y Alemania, duplicando a su competidor más cercano. En 2024, Iberdrola cerró 13 acuerdos que suman 1.088 megavatios (MW), superando a empresas como OX2 y EDP. Iberdrola mantiene acuerdos con grandes multinacionales y ofrece energía limpia y precios estables gracias a su cartera diversificada de proyectos renovables.

Iberdrola ha liderado en 2025, por tercer año consecutivo, el mercado europeo de contratos de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), según el informe Pexapark Renewables Market Outlook 2026.

En concreto, la energética ha firmado a nivel mundial ventas de electricidad por 400 teravatios hora (TWh) en España, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Alemania, Australia, Portugal, Italia y Polonia, entre otros países, duplicando a la segunda clasificada en el ranking.

Así, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán contrató 1.088 megavatios (MW) en 13 acuerdos a lo largo del año pasado, superando ampliamente al desarrollador sueco OX2, el segundo en la clasificación, y a la lusa EDP, según el ranking de Pexapark.

Iberdrola mantiene acuerdos estratégicos con algunas de las mayores multinacionales del mundo, entre las que destacan Microsoft, Amazon, Apple, Telefónica, Mercedes-Benz, Heineken, Vodafone, Mercadona, AB InBev, Renault, Holcim o Salzgitter.

También colabora con empresas de sectores clave como el tecnológico, la distribución alimentaria, las telecomunicaciones, la metalurgia, la automoción y el transporte.

En un comunicado, Iberdrola ha destacado que este resultado "se apoya en una estrategia basada en una amplia y diversificada cartera de proyectos renovables, que le permite ofrecer energía limpia a precios estables, competitivos y a largo plazo, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados energéticos".

Así, la experiencia acumulada en estos mercados y una cartera que combina energía solar fotovoltaica, eólica terrestre y marina, hidroeléctrica y soluciones de almacenamiento con baterías permiten al grupo adaptar cada contrato a las necesidades específicas de los clientes.

A través de los PPA, Iberdrola facilita a los clientes industriales el acceso a energía 100% renovable con precios estables a largo plazo, la reducción de emisiones y el avance hacia sus objetivos climáticos.