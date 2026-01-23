Iberdrola pone en operación en Cuenca las dos primeras grandes baterías de España

Las claves nuevo Generado con IA Iberdrola ha puesto en marcha en Alarcón (Cuenca) las dos primeras grandes baterías de España, cada una con 60 MWh de almacenamiento y 30 MW de potencia. Las baterías Romeral y Olmedilla pueden suministrar energía limpia durante dos horas a más de 13.000 hogares y forman parte de una tecnología hibridada con plantas fotovoltaicas. Durante la construcción de ambas baterías se generaron más de 100 empleos y participaron proveedores nacionales como la empresa guipuzcoana Jema. Estos sistemas forman parte de un conjunto de seis proyectos reconocidos por el IDAE como estratégicos, con financiación PERTE y un impacto ambiental reducido gracias al uso de infraestructuras compartidas.

Iberdrola ha puesto en operación las dos primeras grandes baterías de España en Alarcón (Cuenca), que cuentan con una capacidad de almacenamiento cada una de 60 megavatios hora (MWh) y una potencia cercana a los 30 MW, ha informado la compañía.

En concreto, las baterías Romeral y Olmedilla son capaces de almacenar energía libre de emisiones suficiente para suministrar electricidad durante dos horas a más de 13.000 hogares.

La energética ha indicado que durante la construcción de ambas baterías se han generado más de 100 empleos y se ha contado con diferentes proveedores nacionales, entre los que se encuentra la empresa guipuzcoana Jema, que se ha encargado de la construcción de los integradores.

Las baterías forman parte de una tecnología hibridada que permite compartir el mismo punto de conexión que las plantas fotovoltaicas de Romeral y Olmedilla, respectivamente.

En concreto está en el Nudo Olmedilla, y el sistema de almacenamiento de cada una de ellas está formado por seis convertidores de 4,5 MW y un convertidor de 2,25 MW, además de por 13 módulos de baterías de 4,66 MWh cada uno.

Capacidad de 100 MW solar

Las plantas fotovoltaicas Romeral (50 MW) y Olmedilla (50 MW) producen energía limpia para una población equivalente a más de 24.500 hogares al año, en el caso de Romeral, y de cerca de 30.000 hogares al año, en el de Olmedilla.

Las plantas de generación híbridas, además de utilizar el mismo punto de conexión a la red y compartir infraestructuras, como la subestación y la línea de evacuación de la electricidad producida, se ubican en terrenos que ya estaban destinados a la generación renovable, lo que permite contar con caminos e instalaciones comunes para la operación de ambas tecnologías.

Estas características hacen que el impacto ambiental sea mucho menor al que hubieran tenido dos plantas independientes.

La tecnología de almacenamiento a través de baterías es una tecnología innovadora que maximiza el uso de energía limpia, regulando la frecuencia de red en un milisegundo y proporcionando una capacidad de respaldo en los periodos de mayor consumo.

Además, ayudan a mejorar la calidad del suministro eléctrico, asegurar la estabilidad y fiabilidad de la red e integrar y aprovechar la energía generada por fuentes renovables.

Las baterías de Romeral y Olmedilla forman parte de un conjunto de seis sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) con una potencia conjunta de 173 MW, que el IDAE reconoció como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en su división de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA) con un total de 37,5 millones de euros de financiación.

En concreto, la batería de Romeral ha recibido un importe cercano a los ocho millones y la de Olmedilla de 3,5 millones de euros.