Repsol pierde el arbitraje contra Venture Global por un 'megacontrato' de gas licuado

Venture Global ya ha ganado arbitrajes similares frente a Shell y mantiene abiertos casos con Edison y Galp, mientras Europa refuerza acuerdos de suministro de GNL estadounidense.

El conflicto surgió tras retrasos en las entregas de GNL debido a problemas mecánicos en la planta Calcasieu Pass, lo que llevó a Repsol y otras energéticas europeas a iniciar arbitrajes.

El tribunal falló que Venture Global actuó como un "operador razonable y prudente" y rechazó todas las reclamaciones de Repsol por incumplimientos en la entrega de gas.

En un comunicado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, Venture Global indicó que la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI ha considerado que había actuado como un “operador razonable y prudente”, y ha rechazado la totalidad de las reclamaciones de Repsol.

Fuentes de Repsol aseguran que la compañía "está analizando la resolución para evaluar siguientes pasos".

El conflicto gira en torno a un acuerdo a largo plazo de 20 años entre Repsol y la estadounidense, que establece un suministro anual de un millón de toneladas de GNL.

El acuerdo se firmó en 2018 y las entregas comerciales estaban programadas para comenzar en 2022, coincidiendo con la puesta en operación de la terminal de Calcasieu Pass.

Sin embargo, la planta enfrentó problemas mecánicos que retrasaron el inicio de las entregas. Venture Global invocó una cláusula de fuerza mayor y pospuso temporalmente sus compromisos.

Algunas de las empresas afectadas por los retrasos, como Repsol, acusaron a la compañía estadounidense de vender parte del GNL en el mercado spot, donde los precios se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania.

En 2023, Repsol presentó un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Otras compañías europeas, como Shell, BP, Edison y Galp, también iniciaron arbitrajes similares por retrasos en las entregas que les afectaron.

Finalmente, en abril de 2025, Venture Global anunció el inicio oficial de operaciones comerciales en Calcasieu Pass y Repsol empezó a recibir las primeras entregas de gas de la planta ese mismo ejercicio. Eso sí, los arbitrajes continuaron su curso.

Con el fallo reciente, Venture Global ha ganado dos de los tres arbitrajes contra grandes energéticas europeas, tras imponerse previamente a Shell. BP ganó un caso similar en octubre. Las resoluciones de Edison y Galp siguen pendientes.

Venture Global sostiene que ha cumplido plenamente con los términos de sus contratos y confía en resolver favorablemente los casos restantes.

El triunfo llega en un momento estratégico. Europa busca asegurar el suministro de GNL estadounidense dentro de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, que prevén compras por 750.000 millones de dólares hasta 2028.