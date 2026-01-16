La red eléctrica ha perdido 2,8 GW de acceso en dos meses y eleva la saturación en las subestaciones al 85,7%

Las claves nuevo Generado con IA La red eléctrica española ha perdido 2,8 GW de capacidad en solo dos meses, elevando la saturación de las subestaciones al 85,7%. Ocho provincias ya tienen un 100% de saturación en sus subestaciones y otras comunidades como País Vasco, Navarra y La Rioja superan el 99%. El margen para nuevos proyectos industriales se reduce drásticamente, desplazando las oportunidades a pocas zonas con capacidad disponible. Galicia, Cataluña y Andalucía son las comunidades con mayor potencia disponible, aunque la saturación avanza incluso en regiones que antes funcionaban como válvula de escape.

El sistema eléctrico ha perdido cerca de 2,8 gigavatios (GW) de capacidad disponible en apenas dos meses -entre octubre y noviembre de 2025-, dejando a gran parte del territorio nacional sin margen técnico para nuevos proyectos, según el análisis realizado por Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360.

Desde octubre, el mapa de capacidad de acceso a las subestaciones eléctricas en España cifra el grado de saturación en el 85,7%.

En concreto, el estudio, referido a datos al pasado 1 de diciembre, ha ampliado su alcance hasta las 6.108 subestaciones pertenecientes a las 29 mayores distribuidoras del país y que agrupan el 97% de los puntos de suministro.

Estima que el índice de saturación ha pasado del 82,4% a ese 85,7%, lo que supone que 5.235 subestaciones carecen ya de capacidad disponible.

En términos de potencia, la caída también es destacada, ya que se ha pasado de algo más de 10 GW disponibles en octubre a 7.363,2 MW, con esa pérdida de cerca de 2,8 GW de capacidad disponible en dos meses, constatando así que la demanda de electrificación y los nuevos proyectos industriales están consumiendo la red a una velocidad muy superior a la de su refuerzo.

De esta manera, Foro Industria y Energía y Opina 360 apuntan un escenario de "estrés" creciente en el acceso a la red, en el que el margen de maniobra se estrecha y la capacidad de conexión se convierte en un factor cada vez más determinante para la planificación industrial.

Al borde del colapso

Por territorios, el mapa de capacidad por subestaciones confirma un patrón cada vez más marcado de saturación estructural en amplias zonas del país, especialmente en el norte y el centro peninsular.

Así, el País Vasco se mantiene como la comunidad autónoma con mayor nivel de saturación, alcanzando el 99,8%, seguido muy de cerca por Navarra y La Rioja, ambas con índices del 99,2%.

Por provincias, un total de ocho presentan ya una saturación del 100%, sin capacidad disponible en ninguna de sus subestaciones: Almería, Málaga, Zaragoza, Albacete, Guadalajara, Salamanca, Álava y Vizcaya.

Además, el contraste con las pocas áreas que aún conservan margen es notable, ya que, de las 50 provincias analizadas, solo seis mantienen más del 50% de sus subestaciones con capacidad disponible: Islas Baleares (50%), Ourense (52,2%), Pontevedra (58,3%), Las Palmas (59,3%), Asturias (63,7%) y Lugo (78,9%).

A este reflejo, el estudio considera que este mapa territorial no solo refleja un problema de saturación, "sino un desplazamiento progresivo de la oportunidad industrial hacia enclaves muy concretos, donde todavía existe margen de demanda eléctrica".

Por otra parte, el estudio subraya que, aunque la mayor parte de España se enfrenta a una red eléctrica altamente saturada, algunas comunidades y provincias todavía conservan cierto margen para nuevos proyectos. No obstante, advierte de que la disponibilidad no siempre se traduce en capacidad efectiva para la industria.

En términos de megavatios disponibles, Galicia lidera el ranking autonómico con 1.720,8 MW, seguida de Cataluña (1.024 MW) y Andalucía (870,5 MW). A nivel provincial, destacan Lugo (1.273,4 MW), Barcelona (801,3 MW) y Asturias (698,2 MW).

Saturación a buen ritmo

El estudio también señala como la saturación avanza a un ritmo superior al de cualquier reposición, incluso en regiones que hasta ahora funcionaban como válvulas de escape.

Así, regiones como Asturias (pasando del 26,1% al 36,3%), Baleares (del 38,6% al 50%), Canarias (del 32,6% al 60,9%) y Castilla-La Mancha (del 85,3% al 93,4%) han registrado subidas notables en su nivel de saturación en apenas dos meses.

Igualmente, todas las comunidades han perdido capacidad disponible, salvo Extremadura (+2,2 MW) y Galicia (+54,6 MW), ambos incrementos modestos frente a la caída general. Las mayores pérdidas absolutas se concentran en Andalucía (-680,9 MW), Madrid (-455,1 MW) y Comunidad Valenciana (-326,5 MW).

Entre las excepciones, Galicia mantiene el mayor margen absoluto con 1.720,8 MW, seguida de Cataluña (1.024 MW) y Andalucía (870,5 MW), aunque en estos casos la disponibilidad interna no es homogénea y su capacidad efectiva puede verse limitada por factores técnicos y de localización.