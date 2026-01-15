La cogeneración insta al Gobierno a corregir "los errores" señalados por la CNMC en su orden de retribución

Fotomontaje de una flecha hacia abajo con una central de cogeneración al fondo. Invertia

La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a "corregir los errores señalados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), evitar mayores daños industriales y cumplir su compromiso de celebrar las subastas de cogeneración en el primer semestre de 2026".

En un comunicado, la asociación ha señalado que la CNMC, en su informe sobre la propuesta de orden del Ministerio para la revisión de los parámetros retributivos del periodo 2026-2031, "confirma falta de justificación en cambios relevantes y detecta errores de cálculo", en línea con las alegaciones presentadas por las industrias cogeneradoras.

En concreto, el regulador cuestiona el recorte de CO2 y pide "explicar justificadamente" sus hipótesis, ante un impacto que la cogeneración estima en más de 250 millones de euros anuales por no mantener los costes de CO2 reconocidos, y recomienda recalcular el valor de ajuste 2023-2025 para todas las tecnologías por incoherencias detectadas, un error que Acogen cifró en 75 millones de euros de impacto para el sector.

Así, la asociación ha considerado que el informe de la CNMC "da la razón a los cogeneradores", ya que "identifica errores con impacto económico y cuestiona los recortes de CO2 con efectos muy graves para la cogeneración industrial".

Acogen ha advertido de que si el Ministerio mantiene el recorte, acudirá al Tribunal Supremo y "recomendará a las empresas afectadas que valoren acciones individuales, abriendo un escenario de alta conflictividad jurídica".

La orden de revisión retributiva 2026-2031 debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 28 de febrero.

El sector de la cogeneración espera que en las próximas semanas el Ministerio corrija los errores detectados por la CNMC y "evite un nuevo deterioro del tejido industrial cogenerador, precisamente en el año en el que las industrias preparan el nuevo ciclo de inversión con las subastas de cogeneración por más de 1.300 millones de euros".

De esta manera, la patronal ha emplazado al Gobierno a "generar confianza industrial e inversora en España" y cumplir el compromiso de celebrar las subastas de 1.200 megavatios (MW) de cogeneración en el primer semestre de este año.

A este respecto, ha alertado del "grave deterioro" de la cogeneración industrial en España, "provocado por la inseguridad regulatoria y los retrasos acumulados", que ha reducido su generación a la mitad en cinco años.

Ha pasado del 12% de la electricidad nacional al 6% actual, y que ha llevado a más de 250 instalaciones a parar en este tiempo (1.800 MW), "con graves impactos en la competitividad industrial, la eficiencia energética y en la seguridad de suministro nacional".