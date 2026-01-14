Repsol produce un 4% menos de petróleo en 2025, hasta los 548.000 barriles/día, y eleva un 19,7% su margen de refino

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, durante la Junta General de Accionistas de Repsol 2025. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Repsol alcanzó una producción de 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día en 2025, lo que supone un recorte del 4% con respecto al ejercicio anterior, mientras que su margen de refino se incrementó un 19,7% con respecto a 2024, hasta los 7,9 dólares por barril, según los datos avanzados por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el último trimestre de 2025 el grupo dirigido por Josu Jon Imaz situó su producción en los 544.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, cifra un 1,8% inferior a la del mismo periodo de 2024.

Por regiones, destacó la aportación de Latinoamérica en 2025, con una producción de 243.000 barriles diarios, aunque un 7,6% inferior a la del ejercicio anterior, seguida de América del Norte con 184.000 barriles diarios, con un descenso del 5,2%.

En Europa, África y resto del mundo la producción de la petrolera el año pasado fue de 121.000 barriles diarios, con un incremento del 5,2% frente a la de 2024.

El grupo ha cifrado en 69,1 dólares el precio medio del barril del crudo Brent en el conjunto de 2024, lo que supone una cifra un 14,5% inferior a los 80,8 dólares del ejercicio pasado.

En el caso del barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, sitúa su precio medio para el año pasado en los 64,7 dólares, un 14,6% menos que los 75,8 dólares del ejercicio precedente.

En lo que respecta al 'downstream', el margen de refino en España se situó en el conjunto de 2025 en esos 7,9 dólares por barril, frente a los 6,6 dólares del año anterior.

En el último trimestre del año pasado este indicador se recuperó, hasta los 11,1 dólares por barril, frente a los 8,8 dólares de los tres meses anteriores, y los 4,8 dólares del mismo periodo de 2024.

La compañía presidida por Antonio Brufau prevé presentar sus resultados correspondientes al cuarto trimestre y al año completo de 2025 el próximo 19 de febrero.

Acciones para empleados

Por otra parte, el grupo también anunció la puesta en marcha del plan de adquisición de acciones 2026 para empleados, por el que el total de los trabajadores participantes en él podrán solicitar hasta un máximo de 24,977 millones de euros en acciones, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este plan permite a sus beneficiarios recibir parte de su retribución correspondiente al ejercicio 2026 en acciones de la petrolera, con un límite anual máximo de 12.000 euros. El número de participantes actuales es de 3.487.

Para este ejercicio 2026, el plan se inició el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre. La entrega de acciones a los beneficiarios se realizará con carácter mensual.

La primera entrega de acciones a los beneficiarios actuales se realizará en el día de hoy, al precio de cierre de la acción en el Mercado Continuo Español.