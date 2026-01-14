RCF convierte en sociedad independiente a Cobre las Cruces y mantiene la sede social de la mina en Sevilla

Cobre las Cruces recibirá ayudas públicas por más de 17 millones de euros, sumando una inversión total estimada de 800 millones en ingeniería, construcción y operación.

El proyecto ha sido declarado estratégico por la Unión Europea, con inversiones previstas para infraestructuras mineras e industriales.

El yacimiento cuenta con permisos para iniciar una nueva etapa como mina subterránea y refinería polimetálica que producirá cobre, zinc, plomo y plata durante 18 años.

RCF ha convertido a Cobre las Cruces en una sociedad independiente, manteniendo la sede social de la mina en Sevilla.

Tres semanas después de anunciar la compra de la mina sevillana de Cobre las Cruces, el grupo de fondos RCF ha avanzado que los primeros cambios que acometerá como dueño se centrarán en su estructura societaria.

Cobre las Cruces va a convertirse en una sociedad independiente y con su propio consejo de administración, manteniendo la sede social en Sevilla. Un cambio con respecto a lo que ocurría cuando era propiedad de la canadiense First Quantum, que la mantuvo como subsidiaria.

El anuncio da un aire nuevo al proceder de la mina, que tomará sus decisiones de forma autónoma desde la capital andaluza, y garantiza además el pago de ciertos impuestos en Andalucía.

Es todo un triunfo para la Junta después de las críticas enfrentadas por la venta de Ayesa Digital al consorcio formado por el Gobierno vasco, Kutxabank, BBK y Teknei.

Ha sido Calum Semple, socio y director técnico de Resource Capital Funds (RCF) quien ha formalizado la promesa al consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, este miércoles en la primera reunión que han mantenido tras el anuncio de compra, el pasado 23 de diciembre, por 161 millones de euros.

En la cita los nuevos propietarios han compartido "su ambición por convertir la mina de Cobre Las Cruces en una operación minera de clase mundial", sostiene la Junta.

Reunión entre RCF y la Junta de Andalucía. Cedida.

El yacimiento cuenta ya con todas las autorizaciones administrativas pertinentes para desarrollar una nueva fase de actividad mediante una nueva mina subterránea que alimentaría una refinería polimetálica para producir cobre, zinc, plomo y plata durante 18 años.

Además, es un proyecto que ha sido declarado estratégico por parte de la Unión Europea en el ámbito de la explotación de materias primas críticas.

Es uno de los siete proyectos en España a los que la UE ha dado tal calificación, con una inversión de 22.500 millones destinada a mejoras en infraestructuras mineras, industriales y de reciclaje.

Además, Cobre Las Cruces tiene autorizada por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas una ayuda de 3,44 millones del programa de Incentivos Complementarios vinculada a la ejecución de una inversión inicial de 193,8 millones en las localidades de Gerena, Salteras y Guillena, donde se ubica el yacimiento.

Esa inversión irá destinada a la construcción y puesta en marcha de una planta hidrometalúrgica polimetálica para la obtención de cobre, zinc, plomo y plata en este complejo minero.

Asimismo, el proyecto cuenta con ayudas aprobadas de la Agencia Andaluza de la Energía por importe de 14,5 M€ para respaldar dos proyectos de mejora de la eficiencia energética que representan una inversión de 54,5 millones de euros en conjunto.

Se estima que tanto en labores de ingeniería como en las fases de construcción y operación del proyecto RCF acometa una inversión total aproximada de 800 millones de euros.