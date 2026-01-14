BP asumirá un impacto de hasta 4.230 millones por deterioros en el negocio de transición energética de finales de 2025

Meg O'Neill, consejera delegada de BP desde el 1 de abril de 2026. BP

BP ha advertido de que sus cuentas del cuarto trimestre de 2025 incluirán un impacto de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares (3.430 y 4.230 millones de euros) por deterioros relacionados con los negocios de transición energética de la petrolera británica.

"Estos cargos son atribuibles principalmente al segmento de gas y energía baja en carbono", ha explicado la compañía.

Tiene previsto publicar sus cuentas del cuarto trimestre de 2025 y del conjunto del pasado ejercicio el próximo 10 de febrero.

Asimismo, la petrolera espera que la deuda neta al final del cuarto trimestre se sitúe entre 22.000 y 23.000 millones de dólares (18.872 y 19.730 millones de euros), en comparación con los 26.100 millones de dólares (22.390 millones de euros) al final del tercer trimestre.

La empresa ha precisado que esta reducción de la deuda refleja ingresos por desinversiones de aproximadamente 3.500 millones de dólares (3.002 millones de euros).

Esto eleva el importe anual a aproximadamente 5.300 millones de dólares (4.546 millones de euros), en comparación con la previsión anterior de más de 4.000 millones de dólares (3.431 millones de euros).

A mediados del pasado mes de diciembre, el consejo de administración de BP anunció el nombramiento de Meg O'Neill como próxima consejera delegada de la petrolera británica a partir del 1 de abril de 2026, después de que Murray Auchincloss dimitiera de su cargo como CEO y miembro del consejo de administración.