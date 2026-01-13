Repsol busca alianzas con socios de Estados Unidos para desarrollar su negocio de hidrocarburos en Venezuela
Hay posibles asociaciones entre la petrolera española y gigantes estadounidenses como Exxon para participar de la "reconstrucción" del país.
Las claves
La reunión en la Casa Blanca del viernes pasado entre Donald Trump, presidente de EEUU, y más de una quincena de compañías petroleras para hablar del futuro de Venezuela ha posicionado a la española Repsol como estratégica en el país caribeño.
"Las posibilidades que se abren para el negocio de los hidrocarburos de Repsol en Venezuela son muchas", señalan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.
Las mismas fuentes explican que existen varias opciones: "Desde la incorporación de un socio estadounidense que no se vea cómodo invirtiendo directamente en activos del país y prefiera hacerlo de la mano de Repsol hasta un acuerdo de compra de petróleo para sus refinerías de EEUU".
También existirían otras opciones como "venderlo a terceros países o a 'traders', siempre con la autorización de EEUU, e incluso llevárselo a sus propias refinerías en España", explican.
Chevron, Exxon o ConocoPhillips son solo algunos de los gigantes convocados a la Casa Blanca el viernes para discutir posibles planes de inversión en Venezuela. A excepción de Chevron, que ya está sobre el terreno, el resto han dicho a Trump que evaluarán cuidadosamente el potencial comercial del país.
Trump quería que las compañías petroleras inviertan al menos 100.000 millones de dólares en Venezuela, pero ninguno de los ejecutivos estadounidenses convocados a una reunión con Trump el viernes se comprometió a realizar planes concretos.
De hecho, el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods, cristalizó el escepticismo al inicio de la reunión del viernes al describir la situación actual de Venezuela como "imposible de invertir".
Sin embargo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, declaró en Washington que la compañía está preparada para “invertir con fuerza” y triplicar su producción de crudo en Venezuela, pasando de unos 45.000 a unos 135.000 barriles diarios en 2‑3 años si se dan las condiciones regulatorias.
Socios de PDVSA
La petrolera estatal venezolana PDVSA continúa controlando el sector en el país, al tener acuerdos societarios con compañías extranjeras a través de empresas conjuntas que otorgan participaciones minoritarias.
Entre las empresas estadounidenses, Chevron es la última gran empresa estadounidense que aún opera en el país, que tiene participaciones minoritarias en varias empresas conjuntas de PDVSA, incluidos proyectos que producen crudo pesado. Se le permite exportar petróleo principalmente a Estados Unidos.
Fundamentalmente los ingresos se destinan a recuperar las propias deudas de Chevron en lugar de financiar el presupuesto estatal venezolano. Para finales de 2025, Chevron representaba aproximadamente entre el 20% y el 30% de la producción total de Venezuela (entre 100.000 y 150.000 bpd), según el Energy Analytics Institute.
Por su parte, Repsol participa en proyectos como Petroquiriquire, una empresa conjunta con PDVSA, que produce petróleo y gas en el este de Venezuela.
En marzo de 2025 el gobierno estadounidense revocó la licencia que permitía a Repsol operar en Venezuela, y por eso, ya ha solicitado la licencia al Gobierno de EEUU para comenzar a producir y exportar ese petróleo.
La otra europea es la italiana Eni que tiene en Venezuela esencialmente un gran activo gasista offshore (Perla, en el bloque Cardón IV) en una joint venture al 50% con Repsol, más participaciones históricas en proyectos de crudo pesado que hoy están prácticamente totalmente deterioradas en sus cuentas.
Empresas que se fueron
Por su parte, las empresas estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron importantes proyectos de la Faja del Orinoco a mediados de la década de 2000 tras negarse a aceptar el control estatal mayoritario.
Posteriormente, cada una de ellas presentó demandas de arbitraje multimillonarias contra Venezuela por activos expropiados, demandas que siguen sin pagarse en medio de la presión económica y las incautaciones de activos en el extranjero.
La francesa TotalEnergies, la noruega Equinor, la italiana Eni (no del todo) y la japonesa Inpex abandonaron Venezuela entre 2021 y 2025, alegando sanciones, deterioro de la infraestructura y realineamiento estratégico.
Además del petróleo, los proyectos de gas natural en los que participaban BP, Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago también se vieron frustrados tras las revocaciones de las licencias estadounidenses que detuvieron la planificación y la inversión.
Venezuela y EEUU para Repsol.
La actividad de Repsol en Venezuela se remonta a 1993. En la actualidad, Repsol produce gas y petróleo en el país y cuenta con activos y capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno.
La producción bruta de petróleo es de 45.000 barriles diarios, principalmente en el activo Petroquiriquire, cuya propiedad es 60% PDVSA y 40% Repsol. En el último año se han incorporado nuevos campos -Tomoporo y la Ceiba- que han permitido mejorar la calidad de los activos.
La producción de gas se realiza en el campo de gas offshore Perla, situado en el activo de Cardón IV, operado al 50% con la compañía italiana ENI. Este gas es esencial para garantizar la estabilidad en Venezuela, ya que su uso es exclusivamente para uso interno de Venezuela y sirve para abastecer a las plantas venezolanas de producción de electricidad.
Cardón IV suministra más del 90% de la demanda del oeste del país y alrededor del 33% a nivel nacional. Es un elemento crítico del sistema de gas y la generación de energía, ya que no hay alternativa ni back-up para su producción en Venezuela.
En Estados Unidos, la compañía ha invertido 21.000 millones de dólares desde 2008, principalmente en el desarrollo de proyectos en Alaska, Pensilvania, Texas y Golfo de América. En Alaska, Repsol cuenta con un proyecto de desarrollo (Pikka), que permitirá aumentar, por primera vez después de muchos años de declino, la producción de petróleo de Alaska.