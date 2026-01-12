Los precios negativos de la electricidad asolan Europa: un año con más de 500 horas en España, Alemania y Países Bajos

Los contratos por diferencia (CfD) seguirán siendo clave para el desarrollo renovable, aunque su éxito depende del diseño de subastas y la estabilidad regulatoria.

Europa avanza hacia un sistema eléctrico dominado por las renovables, pero el precio de la electricidad empieza a enviar señales preocupantes.

En 2025, varios de los principales mercados del continente registraron cientos de horas con precios negativos, un fenómeno que ya no es puntual y que está poniendo contra las cuerdas a muchos promotores renovables.

Así lo muestra el Informe de Visión General del Mercado Europeo de Energías Renovables 2026 (RESMOR), publicado por Aurora Energy Research, que sitúa a España, Alemania y Países Bajos a la cabeza del fenómeno, con más de 500 horas de precios negativos en el último año.

En el caso de nuestro país, el auge de la solar fotovoltaica y del viento ha reducido de forma estructural el precio medio mayorista en los últimos años, pero al mismo tiempo ha disparado los episodios de precios cero o negativos en las horas centrales del día, especialmente en primavera y verano.

De hecho, a cierre de septiembre se habían superado ya las 750 horas con precios cero o negativos en el mercado mayorista, según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Esto equivale a cerca del 12% del año transcurrido y supone rebasar el cómputo registrado en todo 2024.

Según el informe de Aurora Energy Research, a las tendencias de España, Alemania y Países Bajos, le siguen de cerca Bélgica, Francia y Polonia, con más de 450 horas a precios negativos.

Aurora constata que las horas con precios negativos se dispararon en 2025 frente a 2024 en la mayoría de los mercados europeos.

Además, muchos países están reduciendo las protecciones frente a estos precios en los sistemas de ayudas, lo que incrementa la exposición de los generadores a la volatilidad del mercado.

La consultora prevé que esta presión sobre los precios se mantenga durante la próxima década y se modere después de 2035, cuando aumente la demanda eléctrica, mejore la flexibilidad del sistema y se retiren los subsidios menos sensibles a las señales del mercado.

1,5 billones de euros

El informe prevé que Europa necesitará alrededor de 1,5 billones de euros de inversión acumulada hasta 2050 para respaldar la expansión de las energías renovables, ya que se prevé que la capacidad se multiplique por más de tres entre 2026 y 2050.

El proveedor global de análisis de mercados eléctricos señala que la capacidad solar, eólica terrestre y eólica marina ya ha crecido más de un 150% en la última década.

Este crecimiento sienta las bases de uno de los mayores ciclos de inversión en infraestructuras a largo plazo de Europa, aunque persisten riesgos como los precios eléctricos negativos, la congestión de la red y los retrasos en la tramitación de permisos.

Los contratos por diferencia (CfD) seguirán siendo el principal mecanismo de apoyo en Europa. Ya hay anunciados 162 gigavatios de capacidad renovable para subasta antes de 2030. Sin embargo, Aurora advierte de que su eficacia depende del diseño de las subastas, del nivel de competencia y de la estabilidad regulatoria.

Las dificultades son especialmente visibles en la eólica marina. En el último año, varias subastas en Alemania, Países Bajos y Dinamarca quedaron desiertas.

En Lituania solo se presentó un postor. Las presiones en la cadena de suministro y la incertidumbre política han reducido el atractivo del sector.

Los acuerdos de compra de energía (PPA) ganan peso como alternativa, sobre todo en España, Reino Unido y Alemania.

No obstante, los precios también reflejan la canibalización del mercado. Los PPA solares han caído por debajo de los 40 euros por megavatio hora (euros/MWh) en España y Alemania.

A estos factores se suma la congestión de las redes. La restricción técnica superó los 10 teravatios hora en Europa en 2024. Aurora estima que alcanzará casi 22 TWh en 2030 solo en Reino Unido, España e Italia.

El desarrollo de nuevos proyectos también choca con los retrasos administrativos. En algunos mercados, los permisos tardan hasta una década. Actualmente, hay más de 1.000 GW de capacidad renovable esperando conexión a la red en toda Europa, con Italia como principal foco.