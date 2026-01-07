Los estadounidenses Chevron y el fondo Quantum Energy quieren comprar la petrolera rusa Lukoil por 22.000M

Las claves nuevo Generado con IA Chevron y Quantum Energy Partners han presentado una oferta conjunta para adquirir los activos internacionales de Lukoil, valorados en 22.000 millones de dólares. Lukoil enfrenta severas sanciones financieras y comerciales por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea debido a la guerra de Ucrania. El acuerdo propuesto contempla que Chevron y Quantum se repartan los activos internacionales de Lukoil tras la compra, según Financial Times. Midad Energy de Arabia Saudita también ha mostrado interés en adquirir los activos globales de Lukoil.

La petrolera estadounidense Chevron y el grupo de capital privado con sede en EEUU Quantum Energy Partners se han unido para ofertar por los activos internacionales del gigante petrolero ruso Lukoil, que están valorados en 22.000 millones de dólares, ha publicado Financial Times.

Lukoil está actualmente sometida a sanciones financieras y comerciales muy severas por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, y sus activos e intereses fuera de Rusia se están viendo crecientemente restringidos también por medidas europeas vinculadas a la guerra de Ucrania.

El 22 de octubre de 2025, EEUU impuso sanciones de “bloqueo total” a Lukoil (y Rosneft), incluyéndola en la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU) junto con varias filiales.

Washington ha congelado los activos de Lukoil y de 34 filiales, lo que afecta a su acceso a mercados financieros, seguros y logística para operaciones en territorio de la UE.

"Chevron tiene una cartera diversificada de exploración y producción a nivel mundial y continúa evaluando oportunidades potenciales", dijo un portavoz de Chevron en una declaración enviada por correo electrónico a Reuters, negándose a comentar sobre asuntos comerciales.

"En todas sus actividades, Chevron opera bajo un código de ética empresarial y cumple con las leyes y regulaciones aplicables a nuestro negocio".

Quantum, Lukoil y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Reuters informó en noviembre que Chevron estaba estudiando opciones para comprar los activos globales de Lukoil, probablemente una de las mayores adquisiciones energéticas desde que se impusieron sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania.

Reuters también informó en diciembre que Midad Energy de Arabia Saudita era uno de los principales contendientes para comprar los activos internacionales de Lukoil.

Si se llega a un acuerdo, Chevron y Quantum planean dividir los activos de Lukoil entre ellos, dijo el FT.