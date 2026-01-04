Trump recupera el control del crudo venezolano para Chevron y ConocoPhillips, sus petroleras, con Repsol sobre el terreno

Analistas consideran que el impacto inmediato en los precios internacionales del petróleo será marginal, ya que la producción venezolana representa menos del 1% del suministro mundial.

Trump anuncia que compañías estadounidenses reconstruirán la infraestructura petrolera venezolana, mientras que Repsol y Eni podrían beneficiarse por su presencia en el país.

Venezuela debe alrededor de 9.000 millones de euros a ConocoPhillips por la expropiación de proyectos petroleros en 2007 bajo Hugo Chávez.

Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, arresta a Nicolás Maduro y toma el control de los recursos energéticos venezolanos, beneficiando a Chevron y ConocoPhillips.

El arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas militares y de seguridad de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, tiene una consecuencia inmediata: el control de los recursos energéticos del país sudamericano por parte de dos grandes petroleras estadounidenses, Chevron y ConocoPhillips.

"Trump promocionará a sus principales gigantes, el primero porque ya está en el país y el otro porque en 2007, el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó proyectos petroleros expropiando las inversiones de ConocoPhillips sin una compensación considerada adecuada por la empresa" señalan analistas del sector del petróleo a EL ESPAÑOL-Invertia.

De hecho, Venezuela debe en torno a 9.000 millones de euros a ConocoPhillips en virtud de laudo arbitral internacional que condenó al país a indemnizar a la petrolera por dicha expropiación. Una suma que la compañía aún no ha logrado cobrar.

"Donald Trump ha dicho que Estados Unidos va a "reconstruir" la industria petrolera venezolana con grandes inversiones de compañías estadounidenses y que Washington controlará las reservas de crudo del país durante esta etapa de intervención", inciden los mismos analistas a este diario.

En la rueda de prensa posterior al ataque, Trump ha dicho que EEUU "va a dirigir el país" y "reconstruir la infraestructura petrolera", enviando a las "grandes compañías petroleras de Estados Unidos" para invertir miles de millones, reparar instalaciones y volver a generar ingresos.

De hecho, Chevron ya indicó a finales de noviembre que quería permanecer en el país sudamericano porque consideraba que podría tener un papel importante en la reconstrucción de su economía cuando llegara el momento adecuado. Algo que ha ocurrido este 3 de enero.

"Chevron sigue priorizando la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos y seguimos operando en total cumplimiento con todas las leyes y regulaciones pertinentes", ha dicho la petrolera estadounidense este sábado.

Posición de Repsol y Eni

Pero ¿cuál es la posición que van a tener a partir de ahora petroleras europeas con larga presencia en el país, como pueden ser la española Repsol y la italiana Eni?

"Trump ha dicho que las sanciones a la industria petrolera venezolana se mantendrán vigentes y que las compañías petroleras estadounidenses contribuirán a la reconstrucción de la infraestructura y a la reactivación de la producción", continúan las mismas fuentes.

"Pero tanto Repsol como Eni están sobre el terreno, y eso les beneficiará. Especialmente en el caso de Repsol, que podría recuperar alrededor de 600 millones de dólares (unos 511 millones de euros) si se reactiva la extracción del petróleo sancionado meses atrás", puntualizan.

Desde que se endurecieron estas sanciones a principios de 2025, Repsol prácticamente no ha cobrado por el gas que suministra para la electricidad del país, ya que recibía petróleo venezolano como pago en especie.

Precios del petróleo

Los analistas consultados por este diario no consideran que lo ocurrido este sábado en Venezuela vaya a tener un efecto importante en los precios del petróleo en los mercados internacionales en el corto plazo, dado que su producción de crudo sigue siendo muy pequeña en el cómputo mundial.

"Calculo que los precios del crudo Brent subirán solo marginalmente al inicio del mercado el domingo por la noche, entre 1 y 2 dólares estadounidenses o incluso menos", declaró Arne Lohman Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management a Bloomberg.

"Incluso en condiciones normales, una perturbación de esta magnitud es manejable para el mercado. En particular, todos los pronósticos apuntan a un sobreabastecimiento significativo en el primer trimestre, impulsado por la débil demanda estacional y los aumentos de producción de la OPEP", explica.

Si bien Venezuela fue una potencia petrolera, su producción ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas y ahora representa menos del 1% del suministro mundial.

Las sanciones estadounidenses (aprobadas por Trump) sobre el régimen de Maduro, incluida la incautación de petroleros que transportaban crudo venezolano, obligó al país a comenzar a cerrar algunos pozos petroleros.

"Hay mucha incertidumbre sobre el futuro del país, pero si se moderniza la industria petrolera del país, aún se necesitarán entre 3 y 4 años para que Venezuela pueda aprovechar los recursos que alberga en sus pozos", concluyen las mismas fuentes.