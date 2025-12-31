La CNMC abre una consulta pública sobre las medidas 'antiapagones' que entran en vigor en enero

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC ha iniciado una consulta pública sobre las nuevas medidas 'antiapagones' que entrarán en vigor el 20 de enero. Las eléctricas disponen de diez días para enviar sus alegaciones sobre los procedimientos de operación 3.1, 3.2 y 7.2 para estabilizar la tensión eléctrica. Las medidas temporales adoptadas buscan reducir las oscilaciones de tensión y evitar apagones, con un periodo máximo de aplicación hasta el 20 de enero de 2026. Red Eléctrica afirma que las variaciones de tensión se han reducido sin incremento del coste para el consumidor ni impacto negativo en el mercado mayorista.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado una consulta pública para recibir alegaciones de las compañías eléctricas sobre las nuevas medidas antiapagones que entrarán en vigor el próximo 20 de enero.



El contenido del llamado "escudo antiapagones" ya ha sido analizado por las compañías eléctricas, que ahora tienen diez días para hacer llegar sus aportaciones a la CNMC, como también se ha publicado en el BOE del 29 de diciembre.

Es decir, se debaten los procedimientos de operación 3.1, 3.2 y 7.2 para la introducción de medidas urgentes para la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español.

El pasado 4 de diciembre, el organismo que vigila la competencia en España mantuvo, tras una segunda prórroga, las medidas temporales adoptadas para reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico que fueron aprobadas el pasado 20 de octubre a petición de Red Eléctrica de España (REE), con el objetivo de evitar nuevos apagones.

La CNMC modificó varios procedimientos de operaciones del sistema en dicha fecha con carácter temporal, que según explicó se podían prorrogar cada 15 días durante tres meses previa petición del operador del sistema, un plazo máximo que finaliza el 20 de enero de 2026.



De acuerdo con Red Eléctrica, aunque el periodo de aplicación sigue siendo limitado, las variaciones registradas se habrían reducido y no se ha detectado un incremento del coste para el consumidor, ni un impacto sobre el buen funcionamiento del mercado mayorista.