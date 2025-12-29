Principales operadores en el mercado de luz, gas y petróleo: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Acciona, con Moeve en gas

De izda a dcha: Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo del Grupo Iberdrola, Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, Antonio Brufau, presidente de Repsol, y José Bogas, CEO de Endesa. Invertia

Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Acciona repiten un año más como operadores principales del sector eléctrico en España, según las resoluciones publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El organismo presidido por Cani Fernández establece las relaciones de operadores principales y operadores dominantes en el sector energético de acuerdo con los datos relativos al año 2024.

En el caso del sector gasista, se mantienen para el próximo ejercicio como operadores principales las empresas Naturgy, Endesa, Repsol e Iberdrola, mientras que se incorpora Moeve, en detrimento de Axpo Iberia.

Mientras, para el sector de carburantes los cinco operadores principales son: Repsol, Moeve, BP España, Nieves Family Corporation y Hatta Energy.

Para el sector de gases licuados del petróleo (GLP) los operadores principales son Repsol, Moeve, Gasib Sociedad Ibérica de Gas Licuado, BP España y Disa Corporación Petrolífera.

Se entiende por operador principal aquel que ostente una de las cinco mayores cuotas del mercado o sector correspondiente. Esta norma establece determinadas limitaciones para las personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital o en los derechos de voto de dos o más sociedades que tengan la condición de operador principal en un mismo mercado o sector, en una proporción igual o superior al 3% del total.

Dicha limitación también se aplica en caso de participación de un operador principal en otro operador principal en un mismo mercado o sector.

Principalmente, la normativa dispone que las personas físicas o jurídicas a las que se les imputen las limitaciones anteriores han de comunicar a la CNMC la sociedad (operador principal) respecto de la que se pretenda ejercer los derechos de voto y/o designar miembros del órgano de administración sin restricción alguna.

Para actuar sin restricciones en más de un operador principal del mismo mercado, se ha de solicitar y obtener autorización previa otorgada por la CNMC, conforme a lo dispuesto en el RD-Ley 6/2000.

Asimismo, los operadores principales habrán de cumplir con las disposiciones normativas vinculadas a esta figura, como son, actualmente, las establecidas en materia de representación de instalaciones de producción en el mercado eléctrico, las relativas a la participación en mecanismos de mercado para la asignación de energía inframarginal gestionable y no emisora.

Operadores dominantes

En lo que se refiere a los operadores dominantes para el sector eléctrico, Endesa e Iberdrola figuran en la lista para la actividad total, así como para el suministro de electricidad y generación de electricidad. En esta última también se incorporan Naturgy y EDP.

Tiene la condición de operador dominante la empresa o grupo empresarial que tenga una cuota de mercado superior al 10%.

Los operadores dominantes habrán de cumplir con las obligaciones derivadas de dicha condición, recogidas en las normas correspondientes, tales como su participación en mecanismos de mercado para la asignación de energía inframarginal gestionable y no emisora, en materia de representación de instalaciones de producción en el mercado eléctrico y en relación con la liquidez del mercado de gas.

Atendiendo a que las medidas limitativas para el sector eléctrico se adoptan, en general, por tipo de actividad, para este sector los operadores dominantes se establecen de forma diferenciada por actividad.

En el caso del sector del gas natural, los operadores dominantes son Naturgy, Endesa y Repsol, mientras que para el sector carburantes figuran Repsol y Moeve.

Por su parte, en lo que se refiere al sector de gases licuados del petróleo, los operadores dominantes son también Repsol y Moeve.