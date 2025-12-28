La ‘caza’ de renovables a precios de saldo: fondos aprovechan la crisis y la presión bancaria sobre los promotores

La flexibilidad financiera y la capacidad de estructurar contratos a largo plazo posicionan mejor a los actores con músculo económico, en un mercado cada vez más selectivo y exigente.

Inversores extranjeros, como fondos chinos y capital de Oriente Medio, están reforzando su presencia en el mercado español con estrategias a largo plazo y adquisiciones de activos.

Muchos promotores renovables enfrentan dificultades financieras y necesidades de inversión, lo que está impulsando ventas aceleradas, reestructuraciones y búsqueda de coinversores.

La caída de los precios eléctricos y la presión bancaria han provocado una fuerte depreciación de activos renovables, especialmente en fotovoltaica, abriendo oportunidades para fondos oportunistas y de deuda.

Los inversores oportunistas encuentran terreno fértil en la crisis del sector renovable. El desplome de precios eléctricos, la pérdida de valor de los activos y la tensión financiera de numerosos promotores han transformado un mercado que durante años fue de vendedores en un terreno dominado por compradores con liquidez.

Se trata de un ajuste que ha sido especialmente duro con la tecnología fotovoltaica, donde muchos proyectos han visto cómo sus valoraciones se desplomaban en poco tiempo, obligándolos a replantear planes de negocio y calendarios de inversión.

Este entorno abre la puerta a fondos distressed y de deuda oportunista, inversores con una alta tolerancia al riesgo que buscan oportunidades allí donde otros ven dificultad. Según coinciden los expertos del sector, su presencia empezará a notarse con mayor claridad a lo largo de 2026.

“El mercado ha pasado de ser claramente vendedor a ser uno de comprador”, resume Lucía González, socia de Energía en Ontier. “Los precios han bajado de forma significativa. En muchos casos, el vendedor ya no aspira a obtener la rentabilidad inicialmente prevista, sino simplemente a no perder más dinero”, añade.

La coyuntura ha llevado a muchos desarrolladores a una situación límite, justo cuando sus proyectos necesitan más inversión para avanzar hacia la fase de construcción.

Muchos de ellos comenzaron entre 2017 y 2018 y coinciden ahora en etapas críticas, en un entorno financiero mucho más exigente y con una banca cada vez menos dispuesta a refinanciar.

“Esto crea ventanas para adquisiciones con descuento, reestructuraciones de financiación, búsqueda de coinversores y ventas aceleradas de carteras no estratégicas”, explica Patricia Figueroa, asociada senior de Mercantil y M&A en A&O Shearman.

A un nivel más estructural, desde Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, los socios Miguel Cuesta y Ana Beatriz Gamero coinciden en que este escenario desembocará en tres grandes movimientos: la entrada de fondos en proyectos en construcción y operativos, la consolidación del sector y reestructuraciones operativas y de deuda para garantizar la viabilidad de las empresas.

A su juicio, un número importante de proyectos "necesitarán reducir su apalancamiento o acometer inversiones adicionales en un entorno de escasez de capital, un terreno que sin duda aprovecharán los fondos especializados como una oportunidad única".

Un caso representativo de la tensión que vive el sector fue el de la planta termosolar de Guzmán Energía en Palma del Río (Córdoba), participada por Plenium (70%) y Mitsui (30%).

Ante sus dificultades financieras, la empresa logró en 2024 la homologación judicial de un plan de reestructuración de deuda con BBVA y varios bancos japoneses, evitando la insolvencia.

Los precios evidencian el cambio de ciclo. Según José de Santiago, socio de Corporate y M&A en Bird & Bird, “mientras que antes se pagaban entre 100.000 y 120.000 euros por MW, actualmente esos mismos proyectos se valoran, en algunos casos, en apenas 20.000 a 30.000 euros por MW”.

“Mantener un proyecto requiere seguir incurriendo en gastos, como avales y personal, incluso si se intenta minimizar el coste. Por eso, el incentivo de algunos desarrolladores no está únicamente en vender los proyectos en desarrollo, sino también en quitárselos del balance”, sostiene.

Más allá del ciclo

En paralelo a los fondos distressed, hay otro tipo de jugador que lleva tiempo ganando protagonismo en el mercado renovable español: el inversor estratégico de largo plazo.

“España atrae interés de inversores extranjeros, especialmente de China, que hace apuestas de largo plazo”, explica José de Santiago. “A diferencia de otros inversores más oportunistas, los inversores chinos planifican a 20 o 30 años, dispuestos a mantener su inversión, incluso si los precios actuales no son atractivos.”

El caso de China Three Gorges, que compró en 2024 la planta de Mula (Murcia) y quiere duplicar su cartera de renovables en España. Su objetivo no es especular con el ciclo, sino consolidar un hub de producción energética y tecnológica estable hacia 2030.

El capital de Medio Oriente también se ha reforzado en el mercado español. El gigante emiratí Masdar ha ampliado su presencia en proyectos solares y eólicos con varias adquisiciones, tanto de activos operativos como en desarrollo, como parte de su estrategia regional de diversificación energética.

Mientras tanto, algunos desarrolladores españoles más conservadores también han decidido esperar. “Existen clientes que no necesitan vender y están reteniendo los proyectos para ver si la situación mejora, confiando, por ejemplo, en que el almacenamiento les permita aumentar la rentabilidad y, con ello, el valor del proyecto”, apunta Lucía González, de Ontier.

El consenso entre los despachos es que los actores mejor colocados son aquellos con músculo financiero y flexibilidad.

“Los players con balance robusto, liquidez disponible y capacidad para estructurar PPAs (contratos de energía a largo plazo) o incorporar nuevas tecnologías están en mejor posición”, indica Patricia Figueroa, de A&O Shearman.

“Los fondos de infraestructuras con horizontes más largos y compradores industriales que integran almacenamiento o hibridación tienen ventaja", añade.

Reestructuraciones: una vía para sobrevivir

La presión sobre las empresas también ha disparado las operaciones de reestructuración.

“El equipo de reestructuraciones está viviendo un incremento de operaciones mediante las cuales las compañías buscan adaptar la estructura de su pasivo financiero y comercial, o incluso los contratos que les resultan más perjudiciales a la actual situación del mercado”, revelan los socios de Montero Aramburu & Gómez‑Villares Atencia.

Y continúan: “Esto es muy relevante. La normativa actual en materia de planes de reestructuración es flexible y permite plantear, además de medidas financieras, otras de carácter operativo y de reorganización, ajustadas a las circunstancias específicas de la compañía. Lo recomendable es acometerlo cuanto antes, una vez detectada la situación de complicación, ya sea actual o probable.”

La estrategia resulta clave en un entorno que ya se perfila como el más selectivo de la última década: un mercado donde sobrevivir dependerá tanto del acceso a capital como de la capacidad de anticipar y adaptarse al cambio de ciclo.