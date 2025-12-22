El 'rebranding' de Cepsa a Moeve, tras un año: 500 gasolineras cambiadas, más ventas e impacto de la marca

Moeve apuesta por la movilidad sostenible con una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida y servicios innovadores como el programa de fidelización y el Plan Multienergy junto a Naturgy.

La empresa ha duplicado sus beneficios en el primer trimestre de 2025 gracias a la mejora de márgenes y la eliminación del impuesto extraordinario.

La notoriedad de Moeve ha crecido significativamente, posicionándose por delante de Cepsa en el reconocimiento espontáneo de marcas de energía y movilidad, según Ipsos.

Moeve, la nueva marca de Cepsa, ha renovado 500 de sus estaciones de servicio en España, Portugal y Andorra, superando en ventas a la antigua marca.

En octubre de 2024, la antigua Cepsa cambió de rumbo. La compañía dejó atrás la denominación Compañía Española de Petróleos, S.A., estrechamente ligada al negocio fósil, y adoptó un nuevo nombre: Moeve. Junto al cambio de nomenclatura, abandonó el rojo asociado a la combustión y apostó por el azul, un color que remite al cielo, al mar y a la naturaleza.

Con este movimiento, Moeve buscaba marcar distancias respecto a los combustibles fósiles que aspira a dejar atrás también en su negocio. Pero un cambio tan profundo conlleva altos riesgos. La transición podía afectar al reconocimiento de marca y tener un impacto en el negocio comercial.

Hoy, 14 meses después, a punto de cerrar 2025, los primeros resultados de Moeve muestran avances positivos.. La compañía entrará en 2026 con 500 estaciones de servicio transformadas, cerca de un tercio de su red total, aunque aún quedan unas 1.300 por renovar.

La red renovada ya abarca poblaciones y vías principales de todas las comunidades autónomas de España, así como de Portugal y Andorra, consolidando la presencia de la nueva marca en la Península Ibérica.

Los indicadores comerciales son positivos: las estaciones con la nueva marca ya superan en volumen de ventas a la antigua Cepsa y el portal de empleo externo recibe un 35% más de visitas desde la transformación.

En cuanto a notoriedad de marca, según Ipsos, compañía independiente de estudios de mercado, los usuarios priorizan Moeve por delante de Cepsa en el reconocimiento espontáneo de marcas de energía y movilidad. El grupo supera así en 20 puntos los objetivos que se marcó hace un año.

“Estamos avanzando con paso firme en la transformación de nuestra red. Seguiremos por esta senda para convencer cada día a más gente con nuestra oferta en energía y movilidad”, apunta Pierre-Yves Sachet, director de Mobility de Moeve.

Estos avances forman parte de la estrategia de transformación Positive Motion 2030, que la energética empezó a desplegar hace tres años.

En paralelo, ha vendido el 70% de sus activos de exploración y producción, desarrolla el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde y ha alcanzado el ecuador de la construcción de su planta de biocombustibles de segunda generación en La Rábida (Huelva), con la ambición de consolidarse como un referente de la transición energética en Europa.

Cabe recordar que en los tres primeros meses de 2025, Moeve más que duplicó sus beneficios respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 246 millones de euros.

Este aumento se explica por la mejora de los márgenes de refino, las elevadas tasas de utilización en su segmento de energía y la eliminación del impuesto extraordinario que el Gobierno aplicó a las compañías energéticas en 2023 y 2024.

Recarga, productos y descuentos

En paralelo con la transformación de sus estaciones, Moeve ha desarrollado una de las mayores redes de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal

Según datos del grupo, esta red suministra energía 100% renovable y cuenta con más de 260 plazas de carga ultrarrápida (150 kW), de acceso público y libre. Los cargadores permiten recargar el 80% de la batería de un vehículo en 10-20 minutos, según el modelo.

Además, muchos de estos establecimientos funcionan parcialmente con electricidad generada mediante paneles solares instalados in situ. La propuesta de valor incluye ticket digital, así como el túnel de lavado Moeve Wash, que emplea productos biodegradables.

En sus estaciones, la compañía apuesta por productos frescos en Moeve Market y café y bollería premium en los córneres R’spiro También se incorporan servicios de paquetería y delivery, concentrando en un solo lugar varias de las necesidades cotidianas de los clientes.

En su oferta también está el programa de fidelización Moeve Gow, que reúne a unos 3,5 millones de clientes y ofrece descuentos y promociones en estaciones y comercios asociados. Los usuarios pueden además acceder al Plan Multienergy, en colaboración con Naturgy, que combina luz y gas con descuentos de hasta 30 céntimos por litro en repostaje y 15 céntimos por kWh en recargas eléctricas.