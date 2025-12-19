Soltec enfrenta una oleada de demandas internacionales por 141 millones en plena ejecución de su plan de salvación

Soltec está implementando un plan de reestructuración que incluye entrada de nuevos socios, venta de activos renovables y despidos colectivos, mientras afronta este complejo escenario legal.

Entre los principales casos destaca una demanda de Copel en Brasil por 45,3 millones de euros y un arbitraje perdido en Brasil que obliga a Soltec a pagar 1,3 millones a STK Sistemas Turnkey.

Los litigios incluyen daños por vientos en Colorado, presuntos defectos de diseño en Australia, arbitrajes en Brasil, y reclamaciones por incumplimientos contractuales en Brasil, Colombia, Italia y España.

Soltec enfrenta 22 procesos judiciales internacionales por reclamaciones que suman 141,1 millones de euros, mientras solo ha provisionado 7,4 millones para cubrir posibles costes.

Soltec atraviesa un momento clave en su estrategia de salvación. La aprobación e inicio de su plan de reestructuración −que incluye la entrada de DVC Partners en el capital, nuevos avales, despidos colectivos y la venta de su negocio de activos renovables− marca esta nueva etapa.

Pero el camino no está despejado. Uno de los puntos más delicados del éxito del plan es la ola de litigios y reclamaciones legales por daños, problemas con diseños e incumplimiento contractuales que la compañía arrastra de los últimos años.

En total, Soltec está inmersa en 22 procesos judiciales, con reclamaciones que alcanzan los 141,1 millones de euros. Frente a esa cifra, la compañía ha provisionado 7,4 millones para cubrir posibles costes derivados de estos litigios.

Así consta en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco de la ampliación de capital que permitirá la entrada de su nuevo socio.

Algunos de los principales litigios de Soltec abarcan daños por vientos en Colorado (EEUU), presuntos defectos de diseño en Australia, arbitrajes y reclamaciones por incumplimientos contractuales en Brasil, Colombia, Italia y proyectos propios en España.

Daños por vientos en Colorado

La constructora estadounidense Moss & Associates contrató en mayo de 2021 a Soltec para diseñar e instalar sistemas de seguidores solares en los proyectos Neptune Solar Energy Center y Thunder Wolf Solar Energy Center, ambos en Colorado.

Tras su puesta en marcha, se produjeron tres episodios de vientos extraordinarios que dañaron algunos de los seguidores solares instalados. Estos fenómenos no estaban previstos en los estudios de viento que Moss proporcionó a Soltec, tal y como matiza la compañía.

A petición de Moss, Soltec desarrolló mejoras técnicas con un coste estimado de unos 9,51 millones de euros, que Moss reclama cubrir en su totalidad.

La disputa se llevará a mediación voluntaria en los próximos dos meses. Hasta ahora, Soltec no ha provisionado ninguna cantidad para este procedimiento.

Presuntos defectos de diseño en Australia

El promotor australiano renovable Potentia ha presentado varias reclamaciones contra Soltec en Australia por presuntos defectos de diseño en el proyecto Cohuna Solar Farm (en el estado de Victoria), alegando incumplimiento contractual y lucro cesante.

Las reclamaciones iniciales sumaban unos 2,2 y 6,2 millones de euros, y en septiembre se formalizó un arbitraje por 8,4 millones de euros. Soltec se defiende señalando que su responsabilidad máxima está limitada a 6,2 millones de euros. Actualmente, la compañía ha provisionado 4,4 millones de euros para cubrir posibles costes del procedimiento.

Arbitraje en Brasil

La empresa brasileña de ingeniería eléctrica STK Sistemas Turnkey inició un arbitraje contra Soltec en Brasil por el contrato de construcción y puesta en marcha (EPC) las plantas renovables Araxá 1 y 2 en el estado Minas Gerais. STK reclamaba 1,3 millones de euros, mientras Soltec presentó una contrademanda por 1,7 millones de euros.

El pasado mes de noviembre el tribunal arbitral falló a favor de STK, condenando a Soltec a pagar casi el monto total de 1,3 millones que reclamaba la brasileña. La española buscará ahora negociar un plan de pagos. No obstante, el impacto de este procedimiento, que no estaba provisionado, se reflejará en los estados financieros anuales.

Litigio por terminación de PPA con Copel

Soltec adquirió cuatro sociedades llamadas Graviolas I-IV en Brasil, que contaban con contratos de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con Companhia Paranaense de Energia (Copel), la empresa pública brasileña de generación y distribución eléctrica del estado de Paraná.

Debido a cambios en la regulación ambiental, la pandemia de Covid-19 y el incremento de precios de materiales clave como silicio, acero y cobre, los costes del proyecto aumentaron alrededor de un 150%.

Copel presentó una demanda reclamando 45,3 millones de euros en compensaciones por incumplimiento del contrato, atribuyendo a Graviolas I-IV la responsabilidad por la terminación de los acuerdos.

Los casos, inicialmente presentados en distintas jurisdicciones de Brasil, se han reunificado y ahora se tramitan en un juzgado civil de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.

El juez ha ordenado la realización de un informe pericial que aún está pendiente de ejecución.

Soltec ha informado que trabaja con asesores técnicos para preparar su defensa y, hasta ahora, no ha reservado ninguna cantidad en sus cuentas para cubrir posibles pagos.

Cláusula penal en Colombia

En octubre de 2021, una filial de la división de energía de Soltec ganó una subasta del Ministerio de Minas y Energía de Colombia para hacerse con contratos de suministro de energía. Los acuerdos se firmaron en diciembre y se establecieron garantías para asegurar su cumplimiento.

En julio de 2023, el ministerio pidió renegociar los contratos debido a un desequilibrio en sus condiciones. Desde entonces, el suministro de energía quedó suspendido mientras se llevaban a cabo las conversaciones.

Soltec, con ayuda de asesores legales, analizó los posibles riesgos económicos y legales, incluyendo las cláusulas penales por valor de 12 millones de euros.

Sin embargo, dado que se están aplicando medidas del ministerio, no hay juicios abiertos y existe incertidumbre económica en el país, la compañía considera que no es necesario reservar dinero para cubrir posibles pérdidas por este asunto.

Proyectos en Brasil

En Brasil, Soltec enfrenta dos reclamaciones relacionadas con sus proyectos solares.

Por un lado, en los proyectos Paracatú I-IV, Soltec suministró seguidores solares a Engie.

Tras un evento de fuertes vientos ocurrido en abril de 2023 que ocasionó daños en las instalaciones, Mapfre, la aseguradora de los proyectos, indemnizó a Engie con 27,6 millones de euros y luego reclamó a Soltec que le devolviera ese dinero.

La compañía española está trabajando con asesores locales y espera los resultados de un informe técnico para evaluar sus opciones.

Por otro lado, los proyectos San Gonzalo I y II, Enel reclamó 4,6 millones de euros a Soltec por la sustitución de motores que, según la eléctrica, fallaron.

El fabricante rechazó la reclamación, señalando que las sustituciones anteriores se hicieron de buena fe y sin reconocer responsabilidad.

La compañía ya ha comenzado a entregar los nuevos motores y ha propuesto un plan de ejecución de seis meses. Mientras tanto, Enel pidió activar las garantías bancarias, pero se han solicitado medidas cautelares mientras el juez decide.

Soltec no ha reservado dinero para estos casos.

Procedimiento en Italia

La sociedad Aparthotel-Smp Group interpuso una demanda frente a Soltec en los juzgados de Bérgamo (Italia), reclamando 17,6 millones de euros por supuestos incumplimientos contractuales y daños reputacionales.

La primera vista ha tenido lugar el 1 de abril de 2025 y la segunda el pasado 30 de septiembre.

En la defensa presentada, Soltec ha argumentado que la demandante no tiene derecho a reclamarle, ya que no ha presentado pruebas de que Soltec haya firmado ningún acuerdo con ella. Hasta ahora, no se han aportado documentos que demuestren la participación de la española en los hechos que motivan la demanda.

El caso ha sido informado en las cuentas de la compañía y a los auditores, y por el momento no se ha considerado necesario reservar dinero para cubrir posibles pagos relacionados con este procedimiento.

Litigios laborales

Más allá de los litigios anteriores, existen actualmente procesos laborales en distintas sociedades del grupo Soltec, cuyo importe máximo en caso de materialización sería de aproximadamente 1,9 millones de euros. A la fecha, la compañía tampoco ha provisionado ninguna cantidad por estos procedimientos.