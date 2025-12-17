Hafesa se llamará Haxx para "dejar de arrastrar la mochila del pasado" que le vinculaba al fraude de hidrocarburos

La compañía enfrenta dificultades para acceder a financiación convencional debido a procesos judiciales y recurre a vías alternativas para mantener su competitividad.

Haxx apuesta por la expansión a través de nuevas terminales, la construcción de estaciones de servicio propias y el refuerzo de su red logística.

La empresa, liderada por Diego Guardamino, unifica todas sus marcas bajo Haxx y busca posicionarse entre los principales operadores logísticos y energéticos de España.

Hafesa cambia su nombre a Haxx para renovar su imagen y desvincularse del fraude de hidrocarburos que afectó su reputación.

Nuevo paso hacia delante de Hafesa, la compañía de compraventa de hidrocarburos que ha estado involucrada en el caso del fraude de hidrocarburos, y que pese a que seguirá luchando en la Audiencia Nacional por su "absolución absoluta", de momento le han penalizado por participar en esta trama con 150 millones de euros.

Mientras espera una sentencia favorable, la compañía liderada por Diego Guardamina sigue luchando para "dejar de arrastrar la mochila del pasado" y entrar en 2026, justo cuando cumple diez años de vida, con un cambio de su marca comercial.

A partir de ahora se llamará Haxx. Será la nueva identidad corporativa del grupo energético, una vez que se ha convertido en el cuarto operador de tanques de hidrocarburos del país, solo por detrás de Exolum, TEPSA Iberia y Tradebe, y situarse en el TOP 5 de operadores logísticos en nuestro país.

Según la compañía, este rebranding, en el que llevan trabajando cerca de dos años, muestra la evolución natural de la empresa hacia un modelo más moderno, global y preparado para liderar el futuro del trading y de la distribución energética.

El lanzamiento de Haxx supone además la unificación de todas las marcas de las distintas unidades de negocio del grupo bajo una única identidad corporativa. De esta manera, se pretende reforzar la coherencia, la solidez y el reconocimiento de la marca a nivel nacional e internacional.

“Haxx simboliza la energía que avanza. Una empresa fortalecida y mejor preparada para competir con los grandes del sector, operando con agilidad, transparencia e impacto global”, afirma Diego Guardamino, CEO de Haxx.

Reconoce Guardamino que la relación que mantuvo la compañía entre 2016 y 2019 con las 11 empresas involucradas en el fraude del IVA de hidrocarburos les ha hecho mucho daño, y por eso necesitan una nueva marca que "represente lo que somos hoy, una compañía que apuesta por la excelencia operativa y las relaciones sólidas y de confianza con nuestros clientes y proveedores".

Financiación alternativa

La causa judicial, para la directiva de la compañía, "está llena de fallos, Hafesa sólo suministró el 20% del combustible en esas gasolineras, pero desconocía sus actividades". Aun así, "quedó claramente demostrado que no es una organización criminal".

Por otro lado, su propietario, Alejandro Hamlyn, que se encuentra en Dubái, por "razones personales", ha sido nuevamente protagonista mediático tras ciertas conversaciones con Leire Díaz, la 'fontanera' del PSOE, sobre tratos de favor.

En este contexto, la nueva Haxx quiere acabar con el problema de la reputación de cara a clientes y proveedores. "Desde que estamos en procesos judiciales vinculados con fraudes, se nos ha cerrado la puerta de las entidades financieras convencionales en busca de financiación", añade el consejero delegado.

"Por lo que tenemos que buscar financiación alternativa, con condiciones más duras, y por tanto, con impacto en nuestra competitividad frente a la competencia". Eso sin contar con que no consigan una sentencia definitiva absolutoria, "se llevarían la compañía por delante si tenemos que pagar la multa de 150 millones de euros", apunta.

Mientras tanto, su objetivo es seguir luchando para crecer y convertirse en una multienergética referente en el sector español.

Evolución del negocio

En 'trading', Hafesa (ahora Haxx) avanza en la consolidación de un sistema de distribución alternativo y complementario a la red de Exolum, apoyado en la adquisición e integración de nuevas plantas de almacenamiento.

Además de las plantas de Bilbao y Motril (Granada), desde donde se ha suministrado la mayor parte del volumen total vendido en 2025, desde el pasado septiembre Haxx opera también en las nuevas terminales de Cartagena (Murcia) y Málaga, que ya forman parte activa de su red de distribución.

De cara a 2026, la compañía espera que la incorporación de la terminal de Ocaña (Toledo), para el que está obteniendo las últimas licencias después de un proceso constructivo que ha sido un "calvario absoluto", refuerce la cobertura en la zona centro peninsular.

En lo referente al negocio de estaciones de servicio, la evolución ha sido hacia un modelo basado en activos propios.

Así, el grupo está construyendo su primera área de servicio en la zona portuaria de Motril bajo la nueva imagen de Haxx, que integrará cargadores ultrarrápidos para turismos y vehículos pesados.

Paralelamente, la empresa redefine su estrategia con un nuevo enfoque que se centrará en la construcción de estaciones propias bajo un modelo estandarizado para reforzar el control sobre la inversión. Así, mantiene la meta de alcanzar 80 estaciones de servicio en 2030.

También apuesta por un modelo similar a las de las empresas low-cost, con estaciones sin personal de atención, porque "están siendo un caso de éxito en nuestro país".

En logística, la compañía también prevé incrementar su flota para dar servicio a la futura terminal de Ocaña y suministrar a la zona centro peninsular.

Y contempla nuevas bases logísticas en Cartagena y Málaga para optimizar los flujos asociados a sus nuevas terminales y fortalecer su cobertura territorial.

Por último, el consejero delegado de Haxx ha dedicado una mención especial a Aletteo, la comercializadora eléctrica del grupo, que después de celebrar su primer año se prepara ahora para dar un salto clave en 2026 mediante su alta como operadora gasista.