La CNMV levantará el viernes la suspensión de cotización de Soltec un año después y tras la entrada de DVC

La operación de reestructuración ha reducido la deuda de Soltec de 385 a 255 millones de euros y las nuevas acciones cotizarán a un precio de referencia de 0,08206 euros.

DVC Partners ha pasado a ser el accionista mayoritario de Soltec tras suscribir el 80% del capital social mediante una ampliación de capital.

La suspensión comenzó el 26 de septiembre de 2024 debido a la imposibilidad de Soltec de presentar a tiempo su informe financiero semestral.

La CNMV levantará la suspensión de cotización de Soltec el viernes 19 de diciembre, tras más de un año paralizada.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado levantar, desde las 8.30 horas del viernes, 19 de diciembre, la suspensión cautelar de la negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao de las acciones de Soltec.

El supervisor suspendió cautelarmente la cotización de Soltec hace más de un año, concretamente el 26 de septiembre de 2024, hasta que fuese difundida su información financiera del primer semestre de 2024.

La compañía murciana comunicó ese mismo día la "imposibilidad" de publicar el informe financiero de la primera mitad del ejercicio dentro del plazo previsto, que vencía el 30 de septiembre, debido "a la necesidad de completar la revisión detallada, y por tanto más exhaustiva que una revisión limitada" que estaba realizando su auditor de cuentas, Ernst & Young (EY).

Cinco meses más tarde, en febrero de 2025, la empresa comunicó haber disparado sus pérdidas netas a 125,9 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que suponía multiplicar por más de ocho los 'números rojos' de 14,4 millones que registró en el mismo período del año anterior.

Soltec informó este miércoles a la CNMV de la inscripción en el Registro Mercantil de Murcia de la escritura de reducción y aumento simultáneo de capital social (conocida como 'operación acordeón') como parte de su reestructuración financiera.

A partir de esta acción, la firma emitió 365.546.868 nuevos títulos ordinarios de 0,05 euros de valor nominal cada uno de ellos, representativos del 80% del capital social. Estas acciones han sido suscritas y desembolsadas por el fondo DVC Partners, que se ha convertido en el socio mayoritario de Soltec.

Como consecuencia, la CNMV ha justificado su decisión de levantar la suspensión acordada por haber sido puesta a disposición del público "información suficiente" de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión", según ha explicado en un comunicado.

La energética presentó una solicitud de homologación de su plan de reestructuración ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia en julio de este año, con el que acordó reducir el importe de su deuda de aproximadamente 385 millones de euros a 255 millones.

En el mismo también dio cuenta de la entrada en el capital de DVC Partners, que suscribiría un préstamo con Soltec de 30 millones de euros que sería devuelto en acciones representativas de un 80% del capital, para lo que la compañía llevó a cabo la citada 'operación acordeón'.

Según ha explicado Soltec en un hecho relevante, la CNMV ha aprobado el expediente de admisión a cotización de las nuevas acciones, y las sociedades rectoras de las Bolsas de valores españolas han acordado, con efectos desde el día 18 de diciembre de 2025, la admisión a cotización de los nuevos títulos en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).

Finalmente, respecto al levantamiento de suspensión de cotización, ha señalado que está previsto que el precio de referencia en la subasta de volatilidad que tendrá lugar el primer día de negociación tras el levantamiento de la suspensión coincida con el precio de emisión de las nuevas acciones, esto es, aproximadamente 0,08206 euros por acción.