Bruselas autoriza un plan de ayudas de 408 millones de España para reducir las emisiones de las empresas

Los proyectos financiados deberán estar operativos en un máximo de 60 meses y no podrán usarse para aumentar la capacidad productiva de las empresas beneficiarias.

Las ayudas se concederán como subvenciones directas, por orden de llegada y con un límite de 200 millones de euros por empresa o proyecto.

El objetivo es descarbonizar procesos de fabricación y mejorar la eficiencia energética en sectores como el químico, cerámico, papelero y metalúrgico.

La Comisión Europea ha aprobado un plan español de ayudas de 408 millones de euros para reducir las emisiones de CO2 en la industria, financiado con fondos Next Generation.

La Comisión Europea ha aprobado este lunes un plan de ayudas de 408 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez, que se financiará íntegramente con fondos Next Generation, cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO2 de la industria.

Bruselas ha concluido que esta medida contribuirá a la transición hacia una economía de cero emisiones netas, en línea con los objetivos del Pacto Industrial Limpio. De hecho, España ha calculado un ahorro anual de emisiones de efecto invernadero de alrededor de 1,6 megatoneladas de CO2.

El objetivo del plan español es apoyar la descarbonización de los procesos de fabricación en instalaciones existentes, mediante el despliegue de inversiones que contribuyan a la reducción de las emisiones de las actividades industriales, así como a la mejora de la eficiencia energética de los procesos industriales.

El régimen financiará inversiones en tecnologías como la electrificación, la sustitución por hidrógeno renovable o bajo en carbono, la recuperación de calor residual, la captura, el almacenamiento y la utilización de carbono. Está abierto a una amplia gama de sectores, incluidos los químicos, cerámicos, papelero y metalúrgico.

La ayuda se concederá en forma de subvenciones directas y está abierta a empresas de todos los tamaños. El dinero se concederá por orden de llegada, hasta que se agote el presupuesto. El importe máximo por empresa y por proyecto estará limitado a 200 millones de euros.

Los proyectos deberán estar operativos, como máximo, 60 meses después de la concesión de la ayuda. Para limitar una distorsión indebida de la competencia, la ayuda no podrá utilizarse para financiar un aumento de la capacidad de producción del beneficiario.

La Comisión ha concluido que "el plan español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la aplicación del Pacto Industrial Limpio".

Sobre esta base, Bruselas ha decidido dar luz verde a este régimen con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales.