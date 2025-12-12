Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, cree que el paquete de medidas sobre redes de la CE es un "hito clave"

Galán destaca la importancia de invertir en redes, agilizar permisos y eliminar obstáculos para facilitar nuevas inversiones, y reitera el compromiso de Iberdrola con la creación de empleo y la electrificación en Europa.

La Comisión Europea propuso un paquete legislativo que busca reforzar las redes eléctricas y de hidrógeno, integrar mejor regiones como la península Ibérica y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Las redes eléctricas y de almacenamiento son esenciales para la expansión de las energías renovables y para reducir los costes energéticos en industrias y hogares europeos.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado que el paquete de medidas propuesto esta semana por la Comisión Europea para reforzar las redes eléctricas representa un "hito clave" en el impulso de la seguridad del suministro y la competitividad de la UE a través de la electrificación.

"Las redes son esenciales para aprovechar al máximo la expansión de las energías renovables autóctonas y las infraestructuras de almacenamiento, con el fin de permitir nuevos usos de la electricidad y reducir los costes energéticos para industrias y hogares", aseguró en declaraciones a la agencia EFE.

El pasado miércoles, la Comisión Europea propuso un paquete legislativo para reforzar las redes eléctricas y de hidrógeno de la Unión Europea, integrar mejor las islas energéticas, como la península Ibérica, en el sistema comunitario; y ahorrar en importaciones de combustibles fósiles.

"Me gustaría felicitar a la Comisión por destacar la urgencia y la necesidad de invertir en redes, así como por promover las herramientas para acelerarlas con medidas que dan prioridad a los proyectos críticos para reducir los cuellos de botella, agilizan los procedimientos de concesión de permisos e incentivan las inversiones con marcos normativos estables", añadió.

"Ahora, es esencial que la Comisión y los Estados miembros colaboren para aplicar estas medidas y eliminar cualquier obstáculo a las inversiones en redes", advirtió el presidente de Iberdrola.

"Se debe, además, prestar también especial atención a las redes de baja tensión, que son esenciales para que las industrias y los ciudadanos de la UE puedan beneficiarse de una electricidad limpia, autóctona y asequible", remarcó.

De este modo, Ignacio Galán subrayó que en Iberdrola están dispuestos a aportar su granito de arena y seguir invirtiendo y creando puestos de trabajo en la Unión Europea.