Repsol refuerza su alianza con Stonepeak en EEUU con la venta del 43,8% de un gran proyecto solar por 220 millones

Repsol continúa optimizando su negocio de renovables en EE.UU., donde ya suma más de 2.800 MW en operación y construcción.

Esta es la segunda colaboración entre Repsol y Stonepeak en renovables en Estados Unidos, tras acuerdos previos en Texas y Nuevo México.

El proyecto Outpost, con 629 MW de capacidad, comenzó a operar en agosto y tiene un PPA a largo plazo.

Repsol vende el 43,8% de su proyecto solar Outpost en Texas a Stonepeak por 220 millones de euros.

Repsol avanza en su estrategia de energías renovables en Estados Unidos al reforzar su alianza con Stonepeak.

La firma de inversión especializada en infraestructuras y activos inmobiliarios ha acordado adquirir una participación del 43,8% en el proyecto solar Outpost de Repsol, ubicado en el condado de Webb (Texas), por 252,5 millones de dólares (220 millones de euros).

La transacción implica una valoración del activo de aproximadamente 775 millones de dólares (675 millones de euros), incluyendo los ingresos por equidad fiscal obtenidos mediante la monetización de los créditos fiscales a la producción (PTC en sus siglas en inglés) recibidos por el proyecto.

Outpost, con una capacidad instalada de 629 MW, comenzó su explotación comercial el pasado agosto y se beneficia de un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA), lo que refuerza su atractivo para los inversores.

Esta es la segunda rotación de activos de Repsol en Estados Unidos, y la compañía energética sigue optimizando la estructura financiera de su negocio de renovables mediante la incorporación de socios estratégicos para maximizar la creación de valor.

Esta operación también representa la segunda colaboración entre Repsol y Stonepeak en el mercado de las renovables de Estados Unidos.

El pasado julio ambas empresas cerraron una operación similar que incluía la adquisición por parte de Stonepeak de una participación en el parque solar Frye (632 MW), también en Texas, y en el complejo solar y de almacenamiento Jicarilla (145 MW), situado en Nuevo México.

Se espera que la transacción se cierre en los próximos meses, sujeto a las aprobaciones reglamentarias habituales. João Costeira, Director General de Generación Baja en Carbono de Repsol: “Volver a unir fuerzas con Stonepeak, un importante inversor que sigue confiando en la calidad de nuestros activos renovables en Estados Unidos, nos permite avanzar en nuestra estrategia de crecimiento en este país, donde ya contamos con más de 2.800 MW en operación y en construcción en proyectos solares y de almacenamiento”.

Anthony Borreca, director general senior de Stonepeak: “Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Repsol en Estados Unidos con este proyecto solar transformador, que subraya nuestro compromiso compartido y continuo con el avance de las infraestructuras de energía sostenible y la generación de valor a largo plazo en Texas”.