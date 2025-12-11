Iberdrola inicia el montaje de los aerogeneradores del mayor parque eólico de Portugal

Los 38 aerogeneradores Vestas EnVentus V172, los más potentes del mercado, generarán 601 GWh anuales y utilizarán componentes fabricados en varios países europeos.

Con una inversión de 350 millones de euros, Iberdrola ha iniciado el montaje de los aerogeneradores del mayor parque eólico de Portugal, que producirá suficiente energía para 128.000 hogares, equivalente a la ciudad española de Valladolid, y evitará más de 230.000 toneladas de CO2 al año.

Este proyecto pionero refuerza el liderazgo de la empresa en la electrificación, contribuye a la independencia energética nacional de Portugal y es una contribución significativa para alcanzar los objetivos de su Plan Nacional de Energía y Clima.

Formado por los parques eólicos Tâmega Norte y Tâmega Sur, el proyecto forma parte del acuerdo firmado con el fondo soberano noruego, gestionado por Norges Bank Investment Management. Además, tendrá un acuerdo de suministro a largo plazo (PPA – Acuerdo de Compra de Energía).

La hibridación de ambas tecnologías permite que la energía eólica e hidroeléctrica compartan la misma infraestructura de conexión a la red eléctrica, reduciendo los costes de la infraestructura de conexión, acelerando la integración de las renovables y minimizando el impacto medioambiental. También refuerza el papel del Sistema Eletroprodutor de Tâmega como ancla de la electrificación de Portugal.

Situado entre Braga y Vila Real, el parque contará con 38 aerogeneradores Vestas EnVentus V172 -desarrollados por Vestas, son los mayores y más potentes del mercado eólico terrestre- con 7,2 MW cada uno, palas de 85 metros y una altura de torre de 114 metros. En total, producirá 601 GWh al año.

Además de evitar la emisión de 230.000 toneladas de CO2 al año, el proyecto tendrá un impacto económico significativo, creando 700 empleos directos en su pico de construcción e involucrando a empresas portuguesas como CJR, Conduril,Socorpena, Painhas y Proef.

Los componentes se fabrican en diferentes países de Europa, reforzando el compromiso con la industria europea y la innovación colaborativa.

La construcción continuará hasta el tercer trimestre de 2026, y todo el material de los aerogeneradores será transportado antes de que finalice el primer trimestre.