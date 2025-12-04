España adeuda ya 1.748 millones por los laudos a las renovables y otros 300 millones por los intereses de demora

El Gobierno apoya su resistencia a pagar en la jurisprudencia del TJUE y la salida del Tratado de la Carta de la Energía, aunque esto no evita la acumulación de intereses ni la ejecución fuera de la UE.

Tribunales de EEUU y Europa admiten ejecuciones y embargos sobre activos españoles debido a la estrategia de impago y recursos del Gobierno.

Un total de 28 acreedores, entre ellos NextEra, Eiser y E.ON, esperan acuerdos tras arbitrajes favorables, mientras la deuda ligada a estos laudos supera los 2.200 millones incluyendo costes e intereses.

España acumula una deuda de 1.748 millones de euros por laudos internacionales relacionados con recortes a las renovables, más 300 millones en intereses de demora.

Los intereses de demora por los laudos renovables siguen aumentando y ya suman más de 300 millones de euros, a los que hay que añadir los 1.748 millones de la deuda que España mantiene con los acreedores afectados.

NextEra, Eiser, E.ON, Antin, PV Investor, Watkins, 9REN, y así hasta sumar 27 casos diferentes esperan llegar a un acuerdo con el Reino de España que ponga fin a la litigiosidad tras los arbitrajes internacionales favorables a ellos.

Pero mientras tanto, los intereses de demora se van acumulando al total actualizado a diciembre de 2025, que se derivan precisamente del incumplimiento de la obligación de pago de las indemnizaciones dictadas en los laudos.

La cifra no es estática, sino que sigue creciendo a diario y, de hecho, ha acelerado su ritmo de aumento, puesto que los laudos más recientes han sido emitidos en un contexto de tipos de interés más altos que en los años en que se conocieron los primeros fallos.

En mayo de 2023, se informó por primera vez de la problemática de los intereses de demora, una derivada de la saga de las primas renovables directamente imputable a la estrategia de evitar el pago de los laudos.

Entonces, el monto acumulado por este concepto en las 18 condenas firmes que se conocían ascendía a 103,8 millones.

En cambio, dos años y medio después, las obligaciones financieras ligadas a esas mismas 18 condenas han crecido hasta situarse en 248,7 millones.

Es decir, se están incrementando a un ritmo de 154.868 euros diarios. Desde entonces, la lista de condenas ha seguido creciendo, pasando de 18 a 28 acreedores.

En total, los fondos e inversores cifran la deuda total ligada a los laudos por el recorte de las renovables en algo más de 2.200 millones de euros, sumando indemnizaciones, intereses de demora, costas y otros sobrecostes legales.

Últimos casos

En octubre de 2025 el Ciadi volvió a condenar a España en el caso Eiser, duplicando la cuantía inicial hasta unos 262 millones de euros más intereses, convirtiéndolo en el segundo laudo más elevado tras el de NextEra.

Paralelamente, tribunales de EEUU y Europa están admitiendo ejecuciones y embargos sobre activos españoles por varios cientos de millones, ante el mantenimiento de la estrategia de impago y recurso sistemático.

El Gobierno sostiene que la Abogacía del Estado ha logrado rebajar drásticamente las cantidades inicialmente reclamadas (más de 10.000 millones) y que muchos laudos siguen recurridos o no son firmes.

Además se apoya en la jurisprudencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y en la salida de la UE del Tratado de la Carta de la Energía para cuestionar la ejecución de arbitrajes intraeuropeos, lo que prolonga la incertidumbre y la litigiosidad.

Laudos pendientes

De la cincuentena de arbitrajes renovables iniciados, alrededor de ocho siguen pendientes de laudo, con reclamaciones globales que suman varios cientos de millones (en total, las reclamaciones iniciales de todo el paquete superaban los 10.600 millones).

Pero también hay casos parcialmente bloqueados, como el de Antin, donde la Comisión Europea declaró Ayuda de Estado incompatible el pago de unos 101 millones y ha ordenado expresamente a España no desembolsar esa indemnización, condicionando su ejecución hasta que haya encaje con la normativa de ayudas.

Bruselas y el TJUE han reforzado la doctrina de que los laudos intraeuropeos bajo el TCE son incompatibles con el derecho de la UE.

El Gobierno está usando esto para resistirse al pago, pero no impide que en EEUU u otros terceros países continúe la ejecución y se sigan generando intereses.