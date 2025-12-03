El Gobierno sube más del 10% los costes fijos de la luz, pero confía en que las renovables bajen la factura hasta un 10%

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno aumentará en 2026 los costes fijos de la factura de la luz: los cargos subirán algo más de un 10% y los peajes un 4%. Pese a la subida de los costes regulados, el Gobierno prevé que la factura de la luz baje entre un 4% y un 10% gracias a la generación renovable. Para los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC) se estima una reducción del 4,66%, para pymes del 4,95%, para la industria del 8,55% y para electrointensivos del 9,91%. La bajada en la factura depende de que se cumplan las previsiones de mayor generación renovable y aumento de la demanda eléctrica.

¿Subirá o bajará la luz en 2026? Pues depende de cómo se calcule y solo hay dudas en el segmento de los hogares, para pymes, industrias y electrointensivas no hay duda de que subirá.

Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, bajará si se confirma la aportación de generación renovable en el coste de la energía y también por el aumento de la demanda. Si no se cumplen ambas premisas, subirá.

Lo que es seguro es que la parte fija del recibo que establece la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), los peajes, como los cargos, cuya potestad está en manos del Ministerio, se incrementarán en 2026 con respecto al ejercicio anterior.

En el caso concreto de los cargos netos del sistema eléctrico, se elevarán algo más de un 10% en 2026 respecto a este año, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Mientras, los peajes está previsto, según la propuesta de la CNMC, que se incrementen el próximo ejercicio en torno a un 4% con respecto a este año.

Bajo esas premisas, el Gobierno asegura que las facturas finales de los consumidores eléctricos bajarán en 2026 entre un 4% y un 10%. El cálculo lo hace en función de los cambios previstos en los costes regulados del sistema eléctrico y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio.

En concreto, para los hogares -consumidor medio acogido a la tarifa regulada (PVPC)- esta reducción será del 4,66%, mientras que para las pymes -Tarifa 3.0 TD- se elevará hasta el 4,95%, para la industria -Tarifas 6.xTD-, al 8,55%, y para los electrointensivos, al 9,91%.

Estos cálculos se basan en los peajes y los cargos y en un precio futuro de la energía para el próximo ejercicio que refleja OMIP, que se sitúa al 28 de noviembre en los 56,7 euros por megavatio hora (MWh).

Así, la disminución de las facturas finales se produce principalmente por la reducción del coste de la energía -el promedio de 2025 ha sido hasta el momento de 64,96 euro/MWh-, gracias a la generación renovable competitiva, indicaron en fuentes ministeriales.

Proyecto de orden en información pública

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado a audiencia e información pública el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2026 y por la que se aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Según consta en la memoria de proyecto de orden, el importe total de los costes del sistema eléctrico asciende a 8.510,447 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 4.453,023 millones de euros.

Fundamentalmente provienen de las figuras impositivas de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y de las subastas de derechos de emisión de CO2, lo que dejaría un importe de cargos netos a financiar por los consumidores en 2026 de 4.057,424 millones de euros.