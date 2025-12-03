Biomar Oil, registrada por la Policía Nacional, se enfrenta a la denuncia de Lukoil, la petrolera rusa, en los tribunales de EEUU

La Policía Nacional ha registrado la sede de Biomar Oil y mantiene bajo custodia a cuatro altos cargos de la empresa, en una operación dirigida por la Audiencia Nacional.

La investigación judicial implica a varias empresas y directivos vinculados a Biomar Oil, así como al grupo Hafesa, también relacionado con delitos fiscales en el sector de hidrocarburos.

Lukoil Benelux ha demandado a Biomar Oil y sus directivos en tribunales de Reino Unido y Estados Unidos, acusándolos de vender gasolina sin autorización y causando una pérdida de 21,2 millones de dólares.

Biomar Oil, inhabilitada por no cumplir con requisitos de biocombustibles, está siendo investigada por fraude fiscal, blanqueo de capitales y organización criminal en España.

Se les complican las causas judiciales a los responsables de la empresa Biomar Oil, una de las operadoras de hidrocarburos al por mayor inhabilitada hace un año por no cumplir con sus obligaciones en biocombustibles.

En España, están siendo investigados por un presunto fraude masivo en el negocio de hidrocarburos y biocarburantes, con acusaciones penales de fraude fiscal (IVA), organización criminal y blanqueo de capitales.

Pero en Estados Unidos, en la Corte del Distrito de Nueva York, la filial neerlandesa de la gigante petrolera rusa Lukoil está persiguiendo a sus antiguos distribuidores, a quienes acusa de vender sus existencias de gasolina sin su conocimiento.

Es decir, denuncia a Juan Antonio Molina García, el que fuera administrador único hasta abril pasado de Biomar Oil, y también Tirso José María Tomás Herrero, que aparece vinculado a la misma compañía y además a Buran Energy y Corporación Financiera Kleber Ibérica y a la propia Biomar Oil, al estar todas en un mismo entramado empresarial dedicado a la distribución y logística de combustibles.

En la denuncia se pide una 'orden de descubrimiento' a estas cuatro compañías y a los dos directivos citados.

El proceso, en el que Lukoil Benelux está representada por el bufete de abogados Zeiler Floyd Zadkovich, se presentó ante los tribunales del Reino Unido en abril de 2022. Todavía sigue en curso y también se ha llevado a la justicia estadounidense.

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York (EEUU) aceptó la solicitud de descubrimiento, que presentó ante 11 bancos estadounidenses, para encontrar documentos útiles para sus procedimientos legales.

Implicación de Hafesa

También Lukoil incluye en la denuncia a la compañía Oil Distribution Terminals SL que es propiedad al 100% de HAMLYN Participaciones SL, que a su vez posee el 100% del holding energético español Grupo Hafesa. Este a su vez, arrastra una condena penal relacionada con fraude en el ámbito de los hidrocarburos y delitos contra la Hacienda Pública.

Desde el 21 de agosto de 2024, la firma Lukoil Benelux ha tenido vía libre para construir su caso contra estos antiguos distribuidores.

Se ha requerido a los bancos designados para que presenten cualquier documento relacionado con estas empresas y sus directivos con fecha de enero de 2021 o posterior.

Les ha acusado de vender parte de sus existencias de gasolina sin su conocimiento, procedentes de un acuerdo de almacenamiento con Oil Distribution Terminals, y afirma que esto le causó una pérdida de al menos 21,2 millones de dólares.

Espera que la solicitud de descubrimiento respalde la demanda por daños y perjuicios que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia británico previamente, en abril de 2022.

Mientras tanto, en Madrid, la Policía Nacional ya lleva registrando la sede de Biomar Oil desde este martes pasado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) mantiene bajo custodia a cuatro altos cargos de esta mercantil.

Registro policial

Es una operación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. La investigación se inició este mismo año y está bajo secreto de sumario.

Según se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 8 de octubre de 2024, la empresa Biomar Oil se encontraba incluida en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Pero tuvo que ser inhabilitada y suspendida de su actividad porque faltaba la acreditación de los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones del biocarburante vendido, al "haber cumplido el 0% del objetivo de biocarburantes avanzados" correspondiente a 2023.

Se cuantificó en una deuda al fondo de pagos compensatorios asociada al ejercicio 2023 de 218.283.762 euros en concepto de pago compensatorio.

Juan Antonio Molina García. Administrador de TCM Investor (del entramado societario de Biomar Oil y también administrador hasta abril de 2024) y en la Corporación Financiera Klebert Hispania. Destacó en 2024 por erigirse como portavoz de las injusticias que se estaban realizando contra los operadores independientes al por mayor en la asociación (desaparecida después de un sólo año de vida AOPYDE). Biomar Oil facturó 25 millones de euros en 2021 y un año después obtuvo unos ingresos de más de 1.000 millones de euros, un crecimiento del 4.000% de las ventas.