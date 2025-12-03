ACS refuerza su apuesta por el litio sostenible con una inversión de 130 millones en la alemana Vulcan Energy

La Unión Europea ha declarado Lionheart como Proyecto Estratégico y el plan cuenta con una financiación de más de 2.100 millones de euros, incluyendo ayudas públicas y préstamos del BEI.

El Proyecto Lionheart producirá 24.000 toneladas anuales de hidróxido de litio apto para baterías, con un proceso de baja huella de carbono y generación de energía renovable.

El grupo, a través de sus filiales Sedgman y Hochtief, liderará el diseño y construcción del Proyecto Lionheart en Alemania, clave para el suministro de litio europeo.

ACS invertirá 130 millones de euros en Vulcan Energy para reforzar su apuesta por el litio sostenible y la transición energética.

ACS ha dado un paso estratégico en el negocio del litio sostenible al reforzar su alianza con la alemana Vulcan Energy. A través de sus filiales Sedgman y Hochtief, el grupo español asumirá un papel central en el diseño, construcción y puesta en marcha de la infraestructura del Proyecto Lionheart, en el valle del Alto Rin, en Alemania.​

La operación encaja en la estrategia de ACS de crecer a lo largo de toda la cadena de valor de los minerales críticos, desde la inversión y la extracción hasta el procesamiento y las infraestructuras vinculadas a la transición energética.

Así, el grupo refuerza su posición en un sector considerado esencial para el desarrollo de baterías y la descarbonización de la economía europea.​

Inversión

Hochtief, filial de ACS, ha acordado una inversión total de 169 millones de euros en Vulcan Energy, de los que 39 millones se destinarán directamente al Proyecto Lionheart y hasta 130 millones se canalizarán mediante la suscripción de acciones de la compañía alemana.

Además, Sedgman y Hochtief Infrastructure han sido designadas contratistas de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para Lionheart, con una solución “llave en mano” para dos activos críticos: una planta de extracción de litio valorada en 397 millones de euros y una planta central de litio de 337 millones de euros.

Hochtief actuará también como proveedor preferente para las obras de ingeniería civil, reforzando la presencia del grupo en el mercado europeo de grandes infraestructuras energéticas.​

En esta línea, Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS, ha subrayado que "el Proyecto Lionheart es una iniciativa emblemática para el futuro de la energía limpia en Europa, ya que combina la producción de litio con la generación de energía renovable. Se trata de un proyecto estratégico de gran impacto que se ajusta a las capacidades globales de nuestro Grupo en materia de infraestructuras energéticas"

El Proyecto Lionheart se ubica en el valle del Alto Rin y prevé una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales de hidróxido de litio monohidratado apto para baterías, obtenido a partir de salmuera geotérmica. El proceso permitirá, además, generar calor y electricidad renovables, sin recurrir a combustibles fósiles, lo que convierte al proyecto en un referente de producción de litio con baja huella de carbono.​

El enclave se ha asegurado acuerdos de compra con grandes clientes europeos de la cadena de valor de las baterías, lo que refuerza su papel como suministro estable para la industria de vehículos eléctricos.

Proyecto Estratégico

La Unión Europea ha otorgado a Lionheart la calificación de Proyecto Estratégico en el marco de la Ley de Materias Primas Críticas, al considerar que contribuirá a la autonomía del continente en litio y a la seguridad de sus cadenas de suministro.​

El despliegue de Lionheart está respaldado por un importante paquete de financiación que alcanza los 2.193 millones de euros, procedente tanto de capital privado como de instituciones financieras.

Entre las ayudas públicas destaca una subvención de 204 millones de euros concedida por los gobiernos federal y estatal de Alemania, concebida para impulsar la producción de litio de origen local y sostenible.​

A esta estructura se suma un préstamo de 250 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, orientado a proyectos que combinan innovación tecnológica, transición energética y refuerzo de la industria europea. Con estos recursos, el proyecto aspira a producir suficiente hidróxido de litio para alrededor de 500.000 baterías de vehículos eléctricos al año, posicionando a Alemania y a la UE en la primera línea del mercado global del litio sostenible.